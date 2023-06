En la segunda temporada de And just like that... por HBO Max, Kim Cattrall volverá a interpretar a Samantha Jones.

And Just Like That… ¿se acabó la pelea entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall? Te contamos por qué la actriz decidió regresar a la nueva versión de Sex and the City.

Y así nada más (And Just Like That…) Kim Cattrall regresa a interpretar a Samantha Jones en la segunda temporada de la nueva versión de la serie de televisión Sex and the City, después de la ola de críticas que generó su ausencia durante el estreno.

De acuerdo con lo que confirmó un portavoz de HBO Max a CNN, la escena se habría grabado el pasado 22 de marzo en Nueva York sin que la actriz británica tuviera siquiera que hablar con parte del elenco como Sarah Jessica Parker ni con el productor ejecutivo Michael Patrick King.

Samantha Jones, quien de acuerdo al guión de And Just Like That… está viviendo en Londres, mantendrá una conversación por teléfono con el personaje de Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, como continuación del final de la primera temporada, donde Cattrall no salió a cuadro durante la plática.

Por lo anterior, la sorpresa de los seguidores de la icónica serie no se hizo esperar, sobre todo después de que la actriz británica se negó a formar parte del elenco en innumerables ocasiones y entrevistas. El motivo: sentía que era de sabios retirarse a tiempo, luego de ser Samantha durante seis temporadas y dos películas.

Y es que Sex and the City fue una de las series de televisión que veíamos mucho antes del apogeo del streaming, y son tantos más los rumores que se tejieron respecto a la enemistad de Cattrall con Parker y, con ello, su salida del show.

¿Qué pasó entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker?

En el 2016, Kim Cattrall se negó a interpretar a Samantha Jones si no se hacían unos cambios en el guión de la tercera película de Sex and the City, lo que se sumó a la diferencia de sueldo respecto al que ganaba Sarah Jessica Parker y sus peleas recurrentes.

Las diferencias entre Parker y Cattrall se acrecentaron después de la muerte del hermano de Cattrall en 2018. Sarah Jessica escribió sus condolencias en redes sociales, a las que la actriz británica contestó: “No necesito de tu amor o soporte en este momento trágico”, etiquetándola en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo saldrá Kim Cattrall como Samantha Jones en And Just Like That?

La actriz británica Kim Cattrall volverá a ser Samantha Jones en la segunda temporada de la serie de televisión And Just Like That… que saldrá por HBO Max el próximo 22 de junio.