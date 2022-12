El brillo de la navidad ha llegado a cada rincón de la ciudad aquí te preparamos algunos planes navideños al sur de la capital.

El brillo de la navidad ha llegado a cada rincón de nuestra capital y, aunque nos encanta esta temporada decembrina, debemos admitir que la ciudad puede resultar un poco más caótica que de costumbre. Por ello, aquí te preparamos algunos planes navideños al sur de la CDMX para que vivas la mejor de las fiestas en un ambiente feliz, cálido y agradable. ¡Checa las opciones y arma tu plan!

Cenita navideña en el Mercado Roma Coyoacán

¡El momento cumbre del maratón Guadalupe-Reyes está por llegar! Hablamos de la cena de navidad, la cual vuelve con los sabores tradicionales que anhelamos probar durante todo el año. Pero admitámoslo: eso de pasar horas en la cocina puede ser bastante cansado, y todavía más si tus invitados prefieren otro tipo de platillos o si no les gusta mucho la comida navideña.

Una excelente alternativa que promete dejar satisfechos a todos los paladares es el Mercado Roma Coyoacán, un espacio gastronómico que cuenta con una amplia variedad de sabores y productos. Para nuestra alegría, el lugar estará brindado servicios de cena de navidad y de Año Nuevo, así que puedes lanzarte y armar tu menú ideal en sus diferentes restaurantes.

Aquí te esperan opciones exquisitas y 100% mexicanas en el Oaxaquito, o bien, una cochinita pibil para chuparse los dedos en el Habanero Pibil. Además, podrás probar los mejores mariscos en la Península Grill y entrarle con gusto a las bebidas artesanales en Mi Mojitow.

Cabe destacar que Mercado Roma estará operando este 24 y 31 de diciembre de las 10:00 am hasta la 1:00 am del día siguiente. Para que vayas haciendo tu reservación y armando el menú de toda tu familia, te recomendamos enviar un mensaje a través de sus redes sociales (aquí te dejamos el enlace).

Dónde: Miguel Ángel de Quevedo 353, Romero de Terreros, Coyoacán.

1. Conciertos gratis en Xochimilco

Durante esta temporada decembrina, el sur de la capital ha sido el escenario de increíbles espectáculos y conciertos. Si todavía no te has lanzado a disfrutar de su programación, te sugerimos ir apartando el próximo jueves 29 de diciembre, ya que te espera una sorpresa musical que no vas a querer perderte.

Hablamos de La Sonora Dinamita de May González y La Internacional Sonora Santanera, dos poderosas agrupaciones que saben encantar a la bandita chilanga y que se presentarán con un concierto gratuito en la Explanada del Centro Histórico de Xochimilco.

Este imperdible evento arrancará a las 19:00 h y promete ponerte a bailar al ritmo de los mejores cumbiones. Así que ya lo sabes; prepara la chamarra y ve ensayando los pasos prohibidos, porque se va a poner bueno el bailongo.

2. Enchula tu casa con flores de Nochebuena

Aprovechando que ya andas por esta zona chilanga, no pierdas la oportunidad de darte el rol por sus tradicionales y coloridos mercados de plantas. ¡Sí! Allí encontrarás los mejores ejemplares de la flor de Nochebuena para ponerle todo el encanto navideño a tu hogar.

Ya sea en su emblemático color rojo o con sus variantes en tonos amarillos, rosas y blancos, esta planta navideña se ha convertido en símbolo de la navidad mexicana; además, su producción corre a cargo de comunidades sureñas como San Gregorio Atlapulco y puedes encontrarla en toda la zona chinampera de Xochimilco.

Para que le saques el máximo provecho a tu visita, te sugerimos darte una vuelta por los invernaderos y visitar los mercados más icónicos del lugar: Algunos de ellos son Madreselva, el Palacio de la Flor y el Mercado de plantas y Flores Cuemanco. ¡No te vayas sin comprarle una plantita a tus seres queridos para estas fiestas decembrinas!

4. La Orquesta Sinfónica de Minería llega a tu casa

Los villancicos son parte indispensable de estas fechas; para que no le falte la buena música a tus celebraciones, la Orquesta Sinfónica de Minería presentará un increíble concierto en el que podrás volver a escuchar esas melodías navideñas que nos han acompañado desde siempre.

Se trata de un evento 100% virtual que estará disponible para el público del 22 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023. En este concierto escucharás piezas como el Oratorio de Navidad de Bach, Jingle Bell Rock y White Christmas; a ellas se suman otros cánticos tradicionales, como Los peces en el río, La Marimorena, Campana sobre campana y Arre Borriquito.

El costo por acceso al concierto es de $250 y podrás escucharlo junto a toda la familia en el intercambio de regalos, durante el recalentado o en el momento que más lo prefieras. Para acceder a este espectáculo, solo tienes que adquirir tu entrada a través del siguiente enlace. ¡No te lo pierdas!

Y tú, ¿qué esperas para vivir al máximo estas fiestas decembrinas al sur de nuestra capital? Recuerda que lo más importante es disfrutar de la compañía de tus seres queridos y dejarte apapachar por los encantos de esta temporada. ¡A disfrutar!

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON VIGILANTE