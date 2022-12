El sabor de las gorditas de La Villa es tan único que no lo encontrarás en otro lugar, conoce la formula secreta de este nostálgico platillo.

Al llegar a las inmediaciones de La Villa todo se viste de merch guadalupana, locales de antojitos mexicanos y comalitos a ras de calle ofreciendo estas ricas gorditas.

En un sin fin de opciones para comer y una saturación visual de mercancía, las gorditas de La Villa resaltan por sus coloridos empaques de papel China. Sabrás que estás en el puesto correcto porque verás una montaña de tubos de diferentes colores y llenos de gorditas apiladas.

La fórmula secreta de las gorditas de La Villa

Este postre tiene una antigua y poco conocida historia que nos puede llevar a lo qué tal vez es el secreto de su éxito y gran sabor. En sus inicios estos antojitos también eran conocidos como gorditas de saliva, ya que las personas que se encargaban de su preparación, con el objetivo de no quemarse la mano, mojaban sus dedos con su lengua antes de voltear cada gordita ¿la saliva será la fórmula secreta de su inigualable y delicioso sabor?

Lo que hace especial a estas gorditas es sin duda su ingrediente central, el maíz cacahuazintle es remojado en agua con cal y se muele para hacer harina, también les agregan manteca de cerdo, huevo, azúcar y leche. Esta masa se secciona en bolitas que se aplanan con las manos y al quedar en forma de tortillitas se lanzan al comal.

La identidad guadalupana de este platillo

Gorditas del atrio es otro apodo con el que se conocían estos antojitos por ser los primeros puestos que te dan la bienvenida al llegar a la Basílica de Guadalupe. Su delicioso sabor ha sido el socorro de los peregrinos que llegan con el estómago vacío y el cansancio a tope.

Las gorditas le dan al peregrino el azúcar y la masa necesaria para continuar con su camino sin la necesitad de gastar tanto.

Su nostálgico sabor hace que estas gorditas sean tan conocidas a pesar de que solo son vendidas en este punto de la ciudad.

¿Ya conoces este manjar de maíz?

Hay quien dice que si no has probado este platillo entonces no has visitado La Villa. Si te das el rol por la zona te recomendamos pedirte un colorido paquetito de gorditas para que pruebes y hagas tus conclusiones.

