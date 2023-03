¡Vive una primavera cultural! Acá te traemos un listado de 10 exposiciones de marzo en CDMX que no te puedes perder.



¿Con ganas de armar un paseo cultural? ¡No dejes pasar las increíbles exposiciones de marzo en CDMX! Durante este mes podrás sumergirte en el arte, la historia y la cultura gracias a las muestras temporales de los museos chilangos. Para que vayas planeando tu siguiente visita, aquí te compartimos una algunas de las mejores expos que te esperan en la capirucha. ¡Checa la lista!

Exposiciones de marzo en CDMX

1. Stefan Sagmeister: Beautiful Numbers

Aunque todos los días vemos cifras globales catastróficas que parecen indicar que la humanidad está condenada, aún existen acontecimientos que nos llenan de esperanza. En esta exposición, el reconocido diseñador Stefan Sagmeister reúne números positivos del mundo a través de obras intervenidas del siglo XIX.

Recuerda que tienes solamente hasta el 9 de abril para realizar tu recorrido por esta increíble expo artística con lienzos bordados, pósters e impresiones lenticulares.

Dónde: Museo Franz Mayer, en Av. Hidalgo 45, Centro Histórico.

Cuándo: Mar-Vie, 10:00 a 17:00 h; Sáb-Dom, 11:00 a 18:00 h

Cuánto: $85 general (descuentos a estudiantes, profesores e INAPAM).

2. Bajo la misma falda

La palabra escrita y la imagen plástica se reúnen en esta muestra temporal, donde la cultura femenina se convierte en el punto central. A cargo de Magali Lara y Carmen Boullosa, esta exposición recorre sus últimos 30 años de proyectos multidisciplinarios, en los cuales buscaron una representación más personal y exacta de las mujeres en las artes.

Toma en cuenta que la exposición cuenta con 41 piezas (entre libros de artista, dibujos y grabados) y que solo permanecerá vigente hasta el próximo 26 de marzo de 2023, así que ve planeando con anticipación tu visita.

Dónde: Museo Nacional del Arte (Munal), en Tacuba 8, Centro Histórico.

Cuándo: Mar-Dom, 10:00 a 18:00 h

Cuánto: $80 general

3. Usted está aquí

Si eres fan de la historia y los mapas, esta exposición es ideal para ti. Se trata de un recorrido único a través de los cambios en la geografía de nuestra ciudad; cuenta con 12 mapas de distinta antigüedad (algunos poseen más de 400 años) que nos muestran la distribución del Valle de México.

Entre las piezas se destaca el Mapa de Nüremberg sobre Tenochtitlán, creado durante el año de 1524 con base en las cartas de relación de Hernán Cortés. ¿Quieres conocerlo de cerca? Acude antes del 26 de marzo a visitar el recinto.

Dónde: Museo de la Ciudad de México, en José María Pino Suárez 30, Centro Histórico.

Cuándo: Mar-Do, 10:00 a 17:30 h

Cuánto: Entrada libre.

4. Museo de las relaciones rotas

¡Justo en el cora! Esta exposición en el Museo del Objeto está llegando a sus últimas semanas en la capital con poderosas historias de amor y desamor. A lo largo de las salas, podremos contemplar objetos y regalos que formaron parte de una relación y que ahora son testimonio de historias que han llegado a su fin.

Si todavía no te has lanzado a recorrer esta popular muestra, te recomendamos hacerlo pronto, ya que cerrará sus puertas el próximo 26 de marzo.

Dónde: MODO, en Colima 145, Roma Norte.

Cuándo: Mar-Dom, 10:00 a 18:00 h

Cuánto: $60 general

5. Amor Rojo

Esta exposición a cargo de Dora García nos presenta tres videos basados en la vida y el legado de Alexandra Kollontai. Esta mujer revolucionaria, socialista, feminista y activista formó parte del gobierno Bolchevique y se convirtió en embajadora del gobierno soviético en diversos países, incluido México. Bajo su pensamiento, el amor solo podía ser parte de una revolución social bajo el concepto de “amor-camaradería”.

¿Todavía no te has dado una vuelta por esta exposición? Lánzate a vivirla antes del próximo 26 de marzo de 2023.

Dónde: Laboratorio Arte Alameda, en Dr. Mora 7, Centro Histórico.

Cuándo: Mar-Dom, 9:00 a 17:00 h

Cuánto: $40

6. Mixografías

Esta exposición reúne todas las piezas creadas por el destacado artista Rufino Tamayo bajo la técnica de impresión “mixografía” desde 1978. Este novedoso aporte artístico se ve reflejado en 45 obras, cuyas tonalidades, temáticas y texturas poseen el sello propio del maestro oaxaqueño. Asiste antes del próximo 2 de abril para recorrer esta colorida muestra visual.

Dónde: Museo Tamayo, en Paseo de la Reforma 51, Polanco, Bosque de Chapultepec (Sección I).

Cuándo: Mar-Dom, 10:00 a 17:00 h

Cuánto: $85 general

7. Federico Silva, lucha y fraternidad

La obra del reconocido escultor y artista plástico Federico Silva protagoniza esta importante exposición visual. En ella, podemos contemplar más de 150 piezas entre pinturas, gráfica, proyectos editoriales, esculturas, móviles y películas; cabe destacar que estas obras reflejan un original lenguaje estético que combina la creación con la destrucción a nivel físico y metafórico.

Te sugerimos planear pronto tu visita, ya que solamente permanecerá disponible hasta el 16 de abril de 2023.

Dónde: Museo del Palacio de Bellas Artes, en Eje Central Lázaro Cárdenas S/N, esquina con Juárez.

Cuándo: Mar-Dom, 10:00 a 18:00 h

Cuánto: $85 general

8. Ben Vautier: La muerte no existe

El artista francés de origen suizo Vautier se ha destacado por la creación de pinturas, esculturas, grabados, textos y documentación de acciones, las cuales llegan al MUAC en esta exposición. Con un tono irreverente y radical, la muestra nos muestra seis décadas de trabajo, así como las diversas temáticas que han marcado esta carrera artística. Toma nota, ya que la expo solo estará vigente hasta el próximo 2 de abril.

Dónde: MUAC, en Centro Cultural Universitario CU, Insurgentes Sur 3000.

Cuándo: Mié-Dom, 11:00 a 18:00 h

Cuánto: $40 general

9. Resiliencia

La lucha por los derechos de las mujeres se lleva a cabo desde todos los rincones del mundo. Para dar visibilidad al trabajo periodístico dedicado a este tema, la fundación World Press Photo reúne 17 testimonios fotográficos procedentes de 13 países; todos ellos dan cuenta de las conversaciones, conflictos sociales y la resistencia por alcanzar la igualdad en distintos puntos del globo.Sin lugar a dudas, esta es una de las exposiciones más imperdibles de marzo en. la CDMX.

Acude cuanto antes, ya que Resiliencia se quedará en el Franz Mayer solo hasta el próximo 8 de marzo.

Dónde: Museo Franz Mayer, en Av. Hidalgo 45, Centro Histórico.

Cuándo: Mar-Vie, 10:00 a 17:00 h; Sáb-Dom, 11:00 a 18:00 h

Cuánto: $85 general (descuentos a estudiantes, profesores e INAPAM; martes entrada libre).

10. Remedios Varo. Disrupciones de lo real

Sin lugar a dudas, la exposición sobre Remedio Varo es uno de los eventos más destacados de este 2023. Aquí podrás conocer de cerca la vida y obra de la destacada artista, quien se ha consolidado como uno de los referentes del surrealismo. La muestra cuenta con 39 piezas (pinturas, cartas, bocetos, diarios, entre otros objetos), algunas de las cuales han sido declaradas monumentos artísticos.

Lamentablemente, la muestra se encuentra en sus últimas fechas, así que solo podrás visitarla hasta antes de mayo.

Dónde: Museo de Arte Moderno (MAM), en Paseo de la Reforma S/N, Bosque de Chapultepec (Sección II).

Cuándo: Mar-Dom, 10:15 a 17:30 h

Cuánto: $70 general

¡Vive toda la escena cultural en estas exposiciones de marzo en CDMX! Lánzate a aquellas que todavía no has recorrido