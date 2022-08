¿Jalas a recorrer estas exposiciones de septiembre en la CDMX? Checa aquí la oferta cultural que la capital tiene preparada para ti.

¡Hora de gozar la cultura en la capital! Si quieres conocer las novedades en los museos y galerías chilangas, checa estas imperdibles exposiciones de septiembre en la CDMX para despedir el verano; entre ellas encontrarás atractivas experiencias inmersivas, propuestas de arte contemporáneo y muuuchas opciones para armar el plan en tu próximo fin de semana. ¡Elige tu expo favorita y lánzate a recorrerla!

Exposiciones de septiembre en CDMX que no puedes perderte

La cultura y la recreación no descansan en la capirucha durante el mes patrio; es por ello que podemos encontrar interesantes exposiciones temporales en cada una de sus latitudes. Un ejemplo es la muestra temporal del World Press Photo 2022 que continúa su visita en la CDMX, así como las instalaciones inmersivas “Paisajes de Luz” y “Things We Do For Love”.

Para que te des una idea de todo lo que te espera en los museos, galerías y centros culturales de la capital, échale un ojo a esta lista de exposiciones y arma el recorrido en tu siguiente día libre. Eso sí, recuerda que la pandemia continúa, así que no olvides llevar tu cubrebocas y seguir las medidas sanitarias al interior de estos recintos.

1. Mafalda: Una mirada a “lo femenino”

¡Nuestras viñetas favoritas de Quino continúan su paso por la capital! En esta ocasión, la niña que odia la sopa nos presenta un nuevo acercamiento hacia los Derechos Humanos y los problemas de género con Mafalda: Una mirada a “lo femenino”.

A lo largo de esta exposición, explorarás las problemáticas en torno a la discriminación, las desigualdades de género y la injusticia social que se abordaron en las viñetas de Juaquín Salvador Lavado durante más de 50 años. La muestra abrió sus puertas el pasado 20 de agosto y seguirá vigente hasta el 18 de diciembre de 2022.

Dónde: Museo de las Constituciones, en Calle del Carmen 31 esquina San Ildefonso, Centro Histórico.

Cuándo: Mié-Dom, 10:00 a 17:00 h

Cuánto: Entrada libre.

2. Paisajes de Luz

Si lo tuyo son las experiencias inmersivas, debes conocer la propuesta artística que se encuentra en el Laboratorio Arte Alameda. Se trata de Joanie Lemercier. Paisajes de luz, una muestra que te adentrará en otras dimensiones y en un universo de figuras geométricas.

Cabe destacar que la expo cuenta con recursos como video mapping, hologramas, ilusiones ópticas y música, además de un atractivo uso de la luz que ha caracterizado el trabajo de Lemercier. Recuerda que tienes hasta el 30 de octubre para realizar tu visita.

Dónde: Dr. Mora 7, Centro, Cuauhtémoc.

Cuándo: Mar-Dom, 9:00 a 17:00 h

Cuánto: $40 Entrada general.

3. Solo lo maravilloso es bello. El surrealismo en diálogo

¿Todavía no recorres la exposición de surrealismo en el Palacio de Bellas Artes? No lo postergues más, ya que esta imperdible muestra se encuentra en la recta final de su visita. Al interior de este espacio, podrás contemplar piezas de artistas como Dalí, Remedios Varo, Leonora Carrington, Frida Kahlo, María Izquierdo, Max Ernst, Diego Rivera, entre otras personalidades del arte surrealista.

La extensa exposición, que llega a la CDMX gracias al Museo Boijmans Van Bruningen, abrió sus puertas en el pasado mes de junio y concluirá su paso por la capital el próximo 3 de octubre de 2022.

Dónde: Palacio de Bellas Artes, en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez S/N, Centro.

Cuándo: Mar-Dom, 11:00 a 17:00 h

Cuánto: $80 entrada general (descuentos a docentes y estudiantes).

Este fin de semana visita “Sólo lo maravilloso es bello. Surrealismo en Diálogo. Museo Boijmans Van Beuningen – México”.



Aquí encontrarás toda la información que debes saber para tu visita👇https://t.co/URejC9aoPS#MPBASurrealista#SurrealismoEnDiálogo pic.twitter.com/Dxtl6MUZPj — Museo del Palacio de Bellas Artes (@mbellasartes) August 27, 2022

Tal vez te interese: Todo lo que puedes ver en la Filmoteca de la UNAM en esta semana 🎬

4. Shake Your Body

La segunda exposición de LAGO/ALGO abre sus puertas en septiembre con las obras de siete artistas de reconocimiento internacional. Se trata de Shake Your Body, un proyecto que conjunta el talento de Andreas Angelidakis (Grecia), Stefan Brüggermann (México), Vivian Caccuri (Brasil), Pia Camil (México), Rafael Domenech (Cuba), Alicia Framis (España) y :mentalKLINIK (Turquía).

Esta muestra busca transformar la contemplación pasiva al interior de una exposición e invitar a lxs asistentes a experimentar con un cuerpo social más inclusivo y dinámico. La apertura tiene lugar el 3 de septiembre en las instalaciones de LAGO/ALGO, ¡no te pierdas de esta propuesta artística! Aquí te dejamos el enlace para reservar tu visita.

Dónde: LAGO/ALGO, en Bosque de Chapultepec, Pista El Sope S/N, Bosque de Chapultepec (Sección II, Miguel Hidalgo).

Cuándo: Mié-Sáb, 10:00 a 19:00 h; Dom, 10:00 a 18:00 h

Cuánto: Entrada libre.

5. World Press Photo 2022

Todavía estás a tiempo para visitar una de las exposiciones imperdibles del 2022 en la capital. Hablamos de World Press Photo 2022, una muestra que reúne 122 fotografías galardonadas en el prestigioso concurso anual de fotoperiodismo.

Además de conocer el trabajo del mexicano Yael Martínez ‘La flor del tiempo. La Montaña Roja de Guerrero’, podrás adentrarte en las potentes historias que han marcado al mundo durante los últimos meses, especialmente en torno a los problemas ambientales, las desigualdades sociales, la pandemia, el desplazamiento de las comunidades indígenas, entre otros. Recuerda que solo tienes hasta el 2 de octubre para asistir a la expo.

Dónde: Mar-Vie, 10:00 a 17:00 h

Cuándo: Sáb-Dom, 11:00 a 18:00 h

Cuánto: $75 entrada general (descuentos a estudiantes, docentes e INAPAM).

6. Declaración de Odio

Si lo tuyo es la fotografía, entonces no puedes perderte la propuesta visual que se encuentra en la galería Agustina Ferreyra. Bajo el título “Declaración de Odio”, se presenta la primera muestra individual del artista Patricio Malagón, la cual constituye una poderosa selección de piezas que remiten a elementos como la noche, el vago, el loco, el augurio de muerte o la tormenta eléctrica.

La exposición se encuentra disponible hasta el próximo 17 de septiembre en la galería Agustina Ferreyra; acá te dejamos el enlace para que apartes tu cita.

Dónde: Galería Agustina Ferreyra, en Plaza Río de Janeiro 52ª Int 1, Roma.

Cuándo: Jue-Sáb, 12:00 a 18:00 h

Checa también: Ropa de segunda mano, plantitas y más en estos bazares de septiembre en CDMX ✨

7. La palabra es de plata, el silencio de oro

La colección permanente de arte virreinal del Museo Nacional del Arte es el marco de entrada a la nueva muestra individual del reconocido artista guatemalteco Darío Escobar, “La palabra es de plata, el silencio de oro”, la cual está compuesta por 32 obras realizadas bajo diversas técnicas.

Entre ellas se destacan los monopatines con preciosistas repujados en plata, las figuras Anverso y reverso y Esfera No. 1, además de distintos objetos que reinterpretan los símbolos mesiánicos en la cultura contemporánea. ¡Tienes solo hasta el 25 de septiembre para acudir a la muestra!

Dónde: Museo Nacional de Arte, en Tacuba 8, Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Cuándo: Mar-Dom, 10:00 a 18:00 h

Cuánto: $70 Entrada general (descuentos a estudiantes y docentes).

8. Rodrigo Hernández: El Espejo

Prepárate para una experiencia visual sin precedentes en la exposición El Espejo, la cual recopila el trabajo de Rodrigo Hernández realizado tras una residencia de Investigación en Medellín. Sus peculiares obras, que logran crear efectos visuales envolventes en sus espectadores, retoman el estilo de figuras como el danés Verner Pantón y el colombiano Antonio Grass.

Lánzate a recorrer esta atractiva muestra antes del 30 de octubre de 2022 y no olvides tu cámara, ya que no querrás irte sin tomar una foto en estas coloridas instalaciones.

Dónde: Museo Jumex, en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada, Miguel Hidalgo.

Cuándo: Mar-Dom, 10:00 a 17:00 h; Sáb, 10:00 a 19:00 h

Cuánto: Entrada libre.

9. Things We Do For Love

Las experiencias inmersivas son lo de hoy, así que no puedes perderte el proyecto Things We Do For Love a cargo del artista visual Erick Meyenberg. Dentro de este recinto, te encontrarás con una videoinstalación con diseño sonoro y con piezas de distintos soportes que te invitarán a reflexionar sobre la poética del arte y sus efectos en nuestro entendimiento de la realidad.

Planea tu visita y aprovecha que la expo continuará en la capital hasta el próximo 18 de diciembre de 2022.

Dónde: Piso 2 Artz Pedregal, en Periférico Sur 3720, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón.

Cuándo: Mar-Dom, 12:00 a 19:00 h

Cuánto: $35 Entrada general.

10. Presencia y trascendencia. Artistas Japoneses en México

El arte japonés se hace presente en nuestro país con la nueva exposición del Centro Nacional de las Artes. En el contexto de las Jornadas Arte México Japón, podrás conocer la producción artística oriental que se ha originado desde nuestras latitudes, así como diversas obras en las que convergen tradiciones milenarias con la actualidad.

Esta exposición estará vigente del 25 de agosto al 2 de octubre en la Galería Espacio Alternativo y contará con diversas actividades culturales alternas en el mismo recinto.

Dónde: CENART, en Río Churubusco 79, Country Club, Coyoacán.

Cuándo: Mar-Dom, 10:00 a 17:30 h

Cuánto: Entrada libre

Te recomendamos ver: Museos con terrazas bonitas para disfrutar en la CDMX 📸

11. Mexicráneos 2022

¿Buscas un plan al aire libre? Entonces lánzate a recorrer la nueva edición de Mexicráneos que está disponible en el Parque Bicentenario. Aquí encontrarás cien innovadores, peculiares y originales diseños de cráneos a cargo de diferentes artistas, quienes llenaron de color y estilo estos objetos tradicionales del imaginario mexicano.

El ingreso a la expo no tiene ningún costo y, ya que andas en la zona, aprovecha para recorrer todos los atractivos que este parque chilango tiene para ti.

Dónde: Parque Bicentenario, en Av. 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo.

Cuándo: Mar-Dom, 7:00 a 19:00 h

Cuánto: Entrada Libre.

12. Nebulosa

La Sala de Arte Público Siqueiros ha anunciado la apertura para la segunda etapa de Nebulosa. Un proyecto de Roberto Turnbull y Agustín González; se trata de un ejercicio de fragmentos “transpictóricos” sobre los tapiales que protegen los murales de David Alfaro Siqueiros albergados en el recinto.

Tal como lo indica su nombre, ambos artistas concibieron este proyecto como una ‘nebulosa’, una serie de galaxias difusas que se traducen en obras visuales de gran formato. Prepárate, porque la expo abre sus puertas el próximo viernes 2 de septiembre de 2022.

Dónde: Sala de Arte Público Siqueiros, en Tres Picos 29, Polanco.

Cuándo: Mar-Dom, 10:00 a 18:00 h

#ApartaLaFecha – La Sala de Arte Público Siqueiros invita a la inauguración de la segunda y última etapa de #Nebulosa, ejercicio pictórico de gran formato de Roberto Turnbull y Agustín González.



🗓️ Viernes 2 de septiembre, 19 h. #EntradaLibre #ChapultepecNaturalezaYCultura pic.twitter.com/gBLI52ccRV — Sala de Arte Público Siqueiros (@SAPSiqueiros) August 26, 2022

13. Germán Cueto. Una visión vanguardista

Con más de 70 piezas artísticas, el Munal estrena una exposición llena de estilo vanguardista que no vas a querer perderte; aquí encontrarás pinturas, esculturas, objetos de alambre, dibujos, esmaltes y otras creaciones de Germán Cueto, conocido escultor del estridentismo.

La muestra, que abrió sus puertas el pasado 24 de agosto, llega en el contexto del 40° aniversario del recinto y continuará su paso por este museo chilango hasta el próximo 27 de noviembre de 2022.

Dónde: Museo Nacional de Arte, en Tacuba 8, Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Cuándo: Mar-Dom, 10:00 a 18:00 h

Cuánto: $75 Entrada general (descuentos a estudiantes y docentes).

¡Cuéntanos a cuál de estas exposiciones de septiembre te vas a lanzar primero! Antes de que te vayas, te invitamos a echarle un ojo a: MAPA: Museos, galerías y centros culturales al norte de la CDMX 🗺️.