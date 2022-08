¡Que se arme el shopping sustentable! Para que renueves tu look y tu hogar con marcas chiditas, conoce estos bazares de septiembre en CDMX.



¡Las segundas oportunidades son para la ropa, no para tu ex! Si quieres renovar tu look y tu hogar mientras apoyas el comercio local, lánzate a recorrer estos bazares de septiembre en CDMX. Dichos eventos nos traerán lo mejor de la ropita second hand, marcas mexicanas emergentes, accesorios originales, plantas bonitas y muchas otras sorpresas. ¿Jalas? Acá te compartimos todos los detalles.

Lánzate a estos bazares de septiembre en CDMX

Ajolotillo Bazar

En este lugar encontrarás accesorios increíbles, joyería variada y, sobre todo, ropa bonita para renovar tu look. ¿Quieres enchular tu casa? ¡No se diga más! Aquí también encontrarás todo lo que necesitas: Desde tazas para tu cafecito mañanero, hasta cojines, cuadernos y macetas originales para tus plantitas.

La comida no puede faltar, así que también podrás entrarle con todo a las sodas mágicas, chapatas bañadas en queso, snacks de todo tipo y mucho más. Cabe destacar que el lugar cuenta con una terraza, donde tendrás la oportunidad de disfrutar de la tarde con unos buenos tragos y tu compañía favorita. Como un plus, podrás al Milaneso contigo porque se trata de un evento pet friendly.

Dónde: Tabasco 242, Roma Norte (a dos cuadras del Metrobús Durango).

Cuándo: 3 y 4 de septiembre, 11:00 a 20:00 h

Cuánto: Entrada libre.

Bazar Favs

¿Buscas otras alternativas para este fin? ¡Lánzate al Bazar Favs! Aquí encontrarás más de 70 expositores con lo mejor de la moda local; desde ropa nueva y second hand, hasta lencería, diseño, accesorios, joyería variada, maquillaje, extensiones y cuidado para la piel. También habrá sex shop, piercing party, calzado y muchas más sorpresas.

Te sugerimos acudir con hambre al lugar, porque habrá suculentos waffles temáticos, papas, palomitas, snacks, dulces originales y diversas opciones culinarias.

Dónde: Ensenada 60, Hipódromo Condesa.

Cuándo: 2, 3 y 4 de septiembre, 11:00 a 19:00 h

Cuánto: Entrada libre

Bazar Rosa Pastel

Otra excelente opción para armar tu shopping es la edición de aniversario del Bazar Rosa Pastel. Aquí podrás encontrar marcas locales, accesorios, nails bar, gemas dentales, sex shop, lencería, piercing party, tatuajes y otras opciones para darle un giro a tu outfit. Y échale un ojo a tu armario, porque habrá trueque de ropa donde podrás renovar tu guardarropa de una forma sustentable.

Además, este bazar contará con música, invitades especiales, DJ’s, gastronomía variadita, diseño, plantas, arte, entre otras atracciones. Aprovecha que se trata de un espacio pet friendly para armar tu paseo con el Firuláis.

Dónde: Lucerna 32, Juárez.

Cuándo: 10 y 11 de septiembre, 12:00 a 19:00 h

Cuánto: Entrada libre.

Bazar Resiliente

Con una locación inmejorable, Resiliente presenta una nueva edición de su bazar con más de 100 expositores y lo mejor del diseño mexicano. En su interior podrás encontrar todo lo que necesitas para renovar tus “ofnis”, así como calzado, bolsas originales, mochilas, accesorios, complementos, pines, lentes de sol y más.

Además, en este bazar habrá piercing party con cánula y muchas opciones gastronómicas, como galletas originales, pastelillos y snacks variados. Para que te animes a asistir, te contamos que se trata de un lugar pet friendly y con entrada gratuita.

Dónde: Centro Gallego, en Colima 194, Roma Norte.

Cuándo: Sábado 3 de septiembre, 11:00 a 21:00 h; Domingo 4 de septiembre, 11:00 a 20:00 h

Cuánto: Entrada libre.

Plant Fest

Aunque no se trata propiamente de un bazar, no querrás perderte de este festival en el que las plantitas son las protagonistas. En este sitio encontrarás más de 40 expositores con especies diversas para renovar tu hogar; además, habrá macetas de barro, cerámica y concreto, así como huertos, sustratos, anti plagas, compostas y otras muchas sorpresas.

Para completar tu experiencia, te recordamos que el lugar contará con pláticas gratuitas para que cuides de la mejor manera a tus plantitas. ¡No te lo pierdas! Recuerda que es un evento pet frienfly, gratuito y amigable con el planeta (así que no olvides llevar tu bolsita para tus compras).

Dónde: Londres 37, Juárez.

Cuándo: 23, 24 y 25 de septiembre, 11:00 a 19:00 h

Cuánto: Entrada libre.

¡No te quedes sin recorrer estos increíbles bazares chilangos!