La exposición colectiva DOCUM3NTA M presenta la obra de 100 artistas que desarrollaron su obra a partir de un texto de Virginia Woolf.

La exposición colectiva DOCUM3NTA M (o como se lee: Documenta M) es el resultado de un esfuerzo autogestivo y completamente independiente de más de 100 artistas dirigidos por la curadora y artista visual Cristina Béjar quien les proporcionó una única consigna de trabajo:

“Te envío una lista con dos opciones para trabajar, la primera es una combinación con números cardinales y romanos, la segunda opción es únicamente con números cardinales, puedes trabajar con la lista que quieras, con las dos o incluso con ninguna. Puedes hacer con esos números lo que tú quieras, literalmente”, se leía en sus instrucciones.

Esa fue la consigna inicial del proyecto DOCUM3NTA M, un viaje de creación artística –gestado durante el segundo año de pandemia–, que en este mes de abril llega a su culminación con la exposición colectiva del mismo nombre. ¡100 artistas de diversas disciplinas presentando en simultáneo 90 obras finales! ¡Y todo gracias a números y letras! ¡Y Virginia Woolf!

La diversidad de propuestas en DOCUM3NTA M abarca desde fotografía intervenida, escultura, bordado, video instalación, series fotográficas, arte objeto y una pieza en particular creada por la curadora: una escultura compuesta por más de 100 cartas solicitadas a autores –quienes no pudieron exhibir físicamente–. La diversidad no solo se ve en las propuestas de arte sino también en los perfiles y disciplinas de quienes exponen: desde la Astrofísica, Medicina, Poesía, Ingeniería Aerodinámica, y por supuesto las Artes Visuales y Plásticas.

Crear a partir de un código alfanumérico inspirado en Una habitación propia

La diversidad de procesos creativos en cada artista es tan amplia como las combinaciones que existen entre los dígitos del 0 al 1… ¡infinitas!

Piensa entonces, si tú hubieras recibido una lista numérica que más bien parecían solo números aleatorios, sin que nadie te diera una instrucción específica mas que crear libremente a partir de estas cifras, ¿qué hubieras creado? ¿Compleja la tarea, verdad?

Por otro lado, la consigna personal que tenía Cristina era llegar a la sumatoria de respuestas (positivas o negativas) de 199 personas que quisieran colaborar en DOCUM3NTA M. Una vez alcanzadas 199 respuestas, el proyecto arrancaría.

“La idea de los números y las letras surgió de la lectura del ensayo de la escritora británica Virginia Woolf ‘Una habitación propia’. Lo que me interesó fue explorar la repetición de la palabra –pero– en el ensayo. Con esa palabra comencé una lista numérica de 199 renglones, que posteriormente compartí con el curador Juan Antonio Molina de Página en Blando a quien agradezco por su guía”, comparte.

Jessica Gadga, “Conversación aleatoria”. Antonio Medrano, “TX8”, Escultura. Luis Ángel Ramírez Santoyo, Sin título. Cristina Béjar, “Disculpa la demora”. Cristina Béjar, “Disculpa la demora”. Brisa Rangel, “Sin título”. Emmanuel Rodríguez Mazón (Zael Von Mazón), “Spuren des Lebens I”.

“Para mí los números, más que entidades abstractas, tienen la facultad de describir y dar sentido a procesos más profundos; por ejemplo, un patrón más un número da como resultado un código y este a su vez puede darnos una descripción acertada del mundo que nos rodea, como las leyes del universo o el surgimiento de un ser vivo. Los números o ‘el código’, en esta ocasión, han sido un pre-texto para hablar de algo más”, cuenta Cristina quien también recuerda que todo comenzó cuando compartió el texto numérico a un estudiante de Matemáticas Aplicadas de la UNAM y le devolvió –aunque no fuera artista de profesión– una pieza originada a partir de esos números.

Las fases del proyecto

El proyecto DOCUM3NTA M estuvo dividido en 3 fases: la primera fue recibir el archivo numérico, la segunda al leer el libro de Virginia Woolf, y la tercera y última: les artistes debieron escribir un texto breve relacionado con sus madres, que fue enviado a través de correo postal tradicional.

En la primera fase, una vez concluidos los procesos individuales de producción de obra la siguiente etapa del proceso creativo consistió en que cada artista, por instrucción de Cristina, leyera Una habitación propia para reflexionar acerca del género, la idea de ser mujer y el concepto “madre” o “maternar”. Artistas mujeres, artistas hombres, artistas jóvenes y emergentes, y artistas cuya profesión no es la de ser artista… cada artista hizo y deshizo, aprendió y reaprendió, pero sobretodo cuestionó dogmas –personales y sociales– para crear arte.

Gracias al texto de Woolf, podemos tener un contexto del lugar que ocupaban las mujeres en la sociedad a principios del siglo XX. En función de esto, D0CUM3NTA M tiene la intención de salirse de los centros y crear a partir de algo tan abstracto y diverso como son los números, sin perder de vista el fondo del texto de Woolf, documentar el lugar donde se encontraban nuestras madres para que nosotros pudiéramos ser. Virginia dijo alguna vez: –Hay historias que cada generación debe contar de nuevo–. De ahí el nombre de la exposición colectiva D0CUM3NTA M. M de mujer, M de madre. No solo de la madre, sino principalmente de la falta de la madre.

Daniel Alejandro Pedraza, “StarShot”. Grace Hoyle, “Cuerpo 47 53 O VII NFT”. Manuel Parra, “Mi vida como Moira”, Tejido a croche con cabello. Mismonxstristes,”Nacer humano para devenir fantasma”. Moisñes G., “Cheetozote”. Nicolás Baksht Somonte, “Dixit Algorithmus”, Video. Saulo Maquiavelo, “Otumba #31”. Majo Martín(ez), “quizá la luz borraría todo rastro”, instalación.

¿Cómo, cuándo y dónde visitar la exposición colectiva DOCUM3NTA M?

No dejes de ver el trabajo de estos 100 artistas (chilangues y nacionales, y de otros países como Cuba, Canadá, EEUU, Chile, Venezuela, Argentina, Indonesia, Italia, Guatemala, entre otros). También está incluido el proyecto desarrollado por la autora de esta nota, bajo su seudónimo artístico: Majo Martín(ez). Lleva por título: “quizá la luz borraría todo rastro”, y la pieza escultórica creada por Cristina a partir de las 99 respuestas de personas que fueron invitadas a DOCUM3NTA M, quienes por una u otra razón solo pudieron participar con texto.

Esta exposición colectiva fue curada por Cristina Béjar con apoyo de Marejada, y también incluye obras de artistas como Alfredo de Stéfano, Lourdes Almeida, Alejandro Velasco, Juan Carlos Alom, Carol Espíndola y Pilar Pedraza.

Sigue a Cristina Béjar para todo lo relacionado con DOCUM3NTA M aquí.

Cuándo: Inauguración 2 de abril a las 13:00 hrs.

Dónde: Centro de Arte y Cultura Futurama en Cda. de Otavalo 15, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

Cuánto: Entrada Libre

