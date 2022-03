La nueva expo de Artemio en Machete se ha cocinado por más de dos décadas y llega con un mensaje de ironía (o no) sobre las jerarquías artísticas.

La oferta artística de la capital anda con todo en este mes de marzo; prueba de ello es Decent Works, la nueva exposición de Artemio en Machete Galería, donde podrás encontrar piezas que ironizan (¿o no?) sobre las jerarquías en el arte, el ego del artista y lo genuino en la producción latinoamericana. ¡Checa más sobre esta propuesta!

Visita la exposición de Artemio en Machete

Con una conjunción de piezas coloridas y de diversa índole, el artista mexicano Artemio presenta su muestra Decent Works. Esta exposición es su segunda entrega en Machete Galería, cuyo primer inicio tuvo lugar con Hoguera de las vanidades (2019) y se espera que concluya con el largometraje El arte es obscuro y está lleno de horrores.

Algunas de las piezas que forman parte de la muestra actual sonRegina George is my spirit animal,La comedia humanayGreetings from Liliput, una colección de grafitis tomados de un mundo en miniatura.

Tal como nos comparte el propio artista, Decent Works es una recopilación de sus diferentes personalidades en un mismo sitio, donde convergen reflexiones sobre el quehacer artístico por medio de distintos moldes. “Cuando vi la expo terminada pensé que en realidad es una colectiva de mis propias personalidades (aunque probablemente falten una o dos de ellas)”, señala.

De acuerdo con Artemio, la idea de esta muestra surgió hace varias décadas, justo al inicio de su carrera; desde entonces, sabía que el hilo conductor de sus obras ironizaría (o no) las exposiciones artísticas que se titulan Recent Works y que refieren al trabajo de creadores de mediana carrera.

Hay bromas que se pueden planear toda la vida; es importante entender que hay cosas que toman más tiempo que otras. Justo por los tiempos de mi primera expo pensé que debía hacer una muestra de burla sobre estas expos de artistas que ya hicieron retrospectivas y que, cada que tienen una muestra, solo ponen ‘Obras recientes’. Me parece ofensivo y siento que es como aceptar que ya no tienen nada más que hacer o decir.

Para Artemio, las buenas bromas son aquellas que nos permiten reírnos de nosotros mismos; por ello, decidió resguardar su idea por varias décadas hasta que la ironía cayera también sobre su propio quehacer artístico.

Tenía la intención de hacerla en ese entonces, pero sabía qué no valía la pena hacerlo en ese momento, sino cuando tuviera la trayectoria más avanzada y pudiera burlarme de mi condición de artista en mediana carrera.

Artemio, nacido en 1976, es el “Rolls-Royce” del arte mexicano. De formación autodidacta, actualmente es conocido por su labor como artista visual, cineasta y curador.Su obra gira en torno a la reflexión sobre las estructuras de poder en el arte y las relecturas de la cultura pop.

Ha llevado a cabo muestras individuales en la Ciudad de México, Monterrey, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Bogotá y Londres. También ha participado en festivales de cine con su largometraje Me quedo contigo (2014).

¿Dónde y cuándo visitar la muestra Decent Works en Machete Galería?

Si estás buscando un plan para los próximos días, no lo pienses más y lánzate a conocer “Decent Works”, ya que solo permanecerá abierta al público hasta el 14 de marzo de 2022. La cita tiene es en el corazón de la colonia Roma, al interior de Machete Galería.

Recuerda que la pandemia continúa, así que no olvides llevar tu cubrebocas y seguir las medidas de sana distancia al interior del recinto. Asimismo, te recomendamos echarle un ojo a laPágina Oficial de Machete Galería para conocer más detalles sobre la obra de este artista.

Dónde: Córdoba 25, Roma Norte.

Cuándo: L-S, 10:00 a 18:00 h

Cuánto: Entrada Libre

