¿Con ganas de un plan cultural? Aprovecha el fin y recorre estas increíbles exposiciones de octubre en CDMX. ¡Vas!

La recta final del año no solo nos trae día de muertos, posadas y navidad; también llega con excelentes opciones culturales para dar el rol por la capirucha. Aquí te presentamos 10 imperdibles exposiciones de octubre en CDMX en las que te encontrarás con arte contemporáneo, asombrosas experiencias inmersivas, recorridos históricos y mucho más. ¡Checa la lista!

Exposiciones de octubre en CDMX que no te puedes perder

1. Ben Vautier. La muerte no existe

Con un estilo desinhibido y sincero, la obra del artista francés Ben Vautier llega por primera vez a Latinoamérica a través de esta retrospectiva del MUAC. Curada por Ferran Berenblit, la expo conjunta seis décadas de trabajo en los que la reflexión escrita convive de forma armoniosa con el humor y la irreverencia.

Si quieres conocer más sobre este afamado artista internacional, te contamos que su muestra llegó al MUAC el pasado 1 de octubre y que seguirá disponible hasta el 2 abril de 2023.

Dónde: MUAC (Salas 1, 2 y 3), en Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria.

Cuándo: Mié-Dom, 11:00 a 18:00 h

Cuánto: $40 entrada general (50% de descuento a comunidad UNAM, estudiantes y docentes; entrada libre a menores de 12 años, INAPAM y personas con discapacidad).

2. Things We Do For Love

Si las experiencias inmersivas son tu pasión, lánzate a conocer la propuesta visual del artista Erick Meyenberg. Se trata de Things We Do For Love, una videoinstalación con diseño sonoro que te invita a reflexionar sobre la importancia del arte en nuestro entendimiento de la realidad.

La muestra audiovisual está acompañada de otras piezas en distintos formatos y estará disponible para su visita en la galería Arte Abierto (de Artz Pedregal) hasta el próximo 18 de diciembre de 2022.

Dónde: Espacio Arte Abierto, Artz Pedregal (Piso 2), en Anillo Periférico 3720, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón.

Cuándo: Mar-Dom, 12:00 a 19:00 h

Cuánto: $35 entrada general (gratis para estudiantes, docentes e INAPAM)

Tal vez te interese: 10 hermosas esculturas de Ciudad Universitaria que debes conocer 🗿🍃

3. Mafalda: Miradas a “lo femenino”

¿Eres fan de las viñetas de Quino? No esperes más y lánzate a conocer esta entrañable exposición sobre la famosa niña que odia la sopa. A lo largo de la muestra, podrás conocer más acerca de Mafalda y adentrarte en sus reflexiones en torno a las desigualdades de género que persisten en el mundo contemporáneo.

La muestra abrió sus puertas en el MuCo durante el pasado mes de agosto y permanecerá vigente hasta el 18 de diciembre de 2022. Además de recorrer la exposición, te invitamos a participar en las actividades culturales, talleres y conferencias que se llevan a cabo alrededor de la muestra (checa aquí el sitio oficial del recinto).

Dónde: Museo de las Constituciones UNAM, en Del Carmen 31, Centro Histórico.

Cuándo: Mié-Dom, 10:00 a 17:00 h

Cuánto: Entrada libre

4. El Espejo

Una de las muestras más visitadas (y fotografiables) de la capital se encuentra en sus últimas semanas de exposición: Sí, hablamos de El Espejo, la cual se ubica en el Museo Jumex y recopila la icónica obra del artista Rodrigo Hernández tras su paso por la ciudad de Medellín.

Conocido por sus atractivas formas circulares y colores, este recorrido cultural ofrece asombrosos efectos visuales a sus visitantes. ¿Quieres realizar tu visita? Apresúrate, ya que solo tienes hasta el 30 de octubre para hacerlo.

Dónde: Museo Jumex, en Boulevard Miguel de Cervantez Saavedra 303, Granada, Miguel Hidalgo.

Cuándo: Mar-Vie y Dom, 10:00 a 17:00 h; Sáb, 10:00 a 19:00 h

Cuánto: Entrada libre

5. Shake your body

Dirigida por Jerôme Sans, esta exposición reúne el trabajo de siete artistas internacionales en torno a conceptos como la rebelión urbana, la superficialidad, el internet y los dilemas sociales. Entre estas personalidades se encuentran Pia Camil, Alicia Framis, Vivian Cacurri, mentalKLINIK, Steffan Brüggemann, Andreas Angelidakis y Rafael Domenech.

La muestra cuenta con instalaciones inmersivas, espacios interactivos, graffiti, animaciones 3D, performances, estructuras con iluminación y mucho más. Shake Your Body abrió sus puertas el pasado mes de septiembre y seguirá vigente durante 2022.

Dónde: Lago/Algo, en Pista El Sope S/N, Bosque de Chapultepec (Segunda Sección).

Cuándo: Mié-Sáb, 8:00 a 17:00 h; Dom, 10:00 a 18:00 h

Cuánto: Entrada libre

Checa también: Museo de El Carmen, el enigmático recinto con momias de la CDMX

6. Leonardo Da Vinci y sus seguidores

¿Sabías que la obra de Da Vinci está de visita en nuestra CDMX? ¡Sí! Se trata de dos dibujos originales realizados por el afamado artista, así como 11 óleos de sus aprendices y seguidores, quienes pudieron conocer de cerca la técnica del pintor. Las piezas provienen de diversas colecciones privadas y se presentan ante el público gracias al Instituto Italiano de Cultura y a la Embajada de Italia en México.

La mejor parte es que la muestra seguirá vigente hasta el 25 de noviembre, así que aún tienes chance de darte el rol por esta galería; aprovecha que el acceso a la exposición es gratuito en día lunes.

Dónde:Galería Torre del Reloj, Parque Lincoln, en Edgar Allan Poe, Polanco (Sección III), Miguel Hidalgo.

Cuándo: Lun-Dom, 9:00 a 19:00 h

Cuánto: $100 general, $80 estudiantes y $60 personas con discapacidad (lunes entrada libre).

7. “Comunidad”

A cargo de la artista mexicana Paula Cortazar, “Comunidad” nos presenta un viaje simbólico a través de la flora de La Huasteca. En este recorrido, las esculturas son una representación de las especies que crecen bajo diversas circunstancias de clima y tiempo; al mismo tiempo, proceden de materiales de distintos usos (incluso industriales) para ofrecer un nuevo lenguaje y entendimiento de lo natural.

Esta exposición llegó a la Galería Machete durante el pasado mes de septiembre y seguirá abierta al público hasta el próximo 20 de octubre.

Dónde: Galería Machete, en Córdoba 25, Roma Norte.

Cuándo: Lun-Vie, 10:30 a 19:00 h; Sáb-Dom, 11:00 a 17:00 h.

Cuánto: Entrada libre

8. Joanie Lemercier. Paisajes de luz

Se trata de la primera exposición individual del reconocido artista francés en territorio mexicano; en ella, se reúnen seis instalaciones audiovisuales que te adentrarán en la reflexión sobre la explotación de la naturaleza. La expo estará vigente hasta el próximo 30 de octubre de 2022, así que no postergues más tu próxima visita.

Dónde: Laboratorio Arte Alameda, en Dr. Mora 7, Centro.

Cuándo: Mar-Dom, 9:00 a 17:00 h

Cuánto: $40 general (domingo entrada libre).

Te recomendamos ver: La historia y los secretos del Ex Convento Desierto de los Leones

9. Vicente Rojo: La destrucción del orden

Con una importante gama de esculturas y piezas pictóricas, la muestra reúne 60 años de trayectoria de Vicente Rojo; este artista mexicano de origen español, que falleció en marzo de 2021, es considerado uno de los principales promotores de la renovación artística en México y Latinoamérica.

La exposición se divide en cinco núcleos, los cuales corresponden a los diferentes puntos de interés y/o preocupación de su creador: Memoria, homenaje, geometría, lenguaje y arquitectura. ¿Todavía no te lanzas a recorrerla? Aprovecha que esta muestra permanecerá vigente hasta el 5 febrero de 2023 en el Museo de Arte Moderno.

Dónde: Museo de Arte Moderno, en Paseo de la Reforma S/N, esquina con Gandhi, Polanco.

Cuándo: Mar-Dom, 10:15 a 17:45 h

Cuánto: $80 general (entrada libre a estudiantes, docentes e INAPAM)

10. Antinoo: El efebo eterno

Con el fin de honrar al historiador Francisco de la Maza, la exposición Antinoo: El efebo eterno nos presenta un recorrido inspirado en su investigación por numerosas esculturas clásicas. De todas ellas, el eje temático es el joven romano Antinoo, quien fue amante del emperador Adriano y ha sido retratado múltiples veces a lo largo de la historia.

Además de las obras artísticas, el recorrido también cuenta con piezas documentales e intelectuales que siguió el historiador, el cual siempre se mostró orgulloso de su homosexualidad y nos legó una mirada erudita sobre el género a través de sus trabajos académicos. ¡Solo tienes hasta el 30 de octubre para conocer la muestra!

Dónde: Museo Nacional de San Carlos, en México-Tenochtitlán 50, Tabacalera, Cuauhtémoc.

Cuándo: Mar-Dom, 10:00 a 18:00 h

Cuánto: $60 entrada general (descuentos a estudiantes, docentes, menores de 13 años e INAPAM)

¡No te quedes sin conocer estas exposiciones de octubre en CDMX! Recuerda usar tu cubrebocas al interior de los museos y seguir las medidas sanitarias en todo momento. Antes de que te vayas, te invitamos a echarle un ojo a: 7 jardines escondidos en museos de la CDMX.