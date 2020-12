Diciembre siempre nos trae felicidad por los regalos, la Navidad y, por supuesto, el aguinaldo, pero también es el mes en el que si nos ponemos listos podemos evitar la famosa “cuesta de enero” que a todos nos ha hecho sufrir. Te decimos algunos tips que harán que comiences el año sin dolores de cabeza en el aspecto financiero.

El término “cuesta de enero” es el nombre que le damos a las dificultades que muchos mexicanos viven durante el primer mes del año por falta de dinero y deudas contraídas en diciembre. Es algo tan común que muchas personas la dan como un hecho, pero sí hay formas de evitarla o hacer que no resulte tan pesada.

Cuida el aguinaldo

El aguinaldo es un bono que por ley se entrega a los trabajadores formales a finales de año y representa un ingreso extra que muchos esperan con ansia pero que a veces es utilizado de forma irresponsable para las finanzas personales. El aguinaldo es producto del esfuerzo laboral y hay que cuidarlo como tal, evitando gastarlo todo de golpe o en cosas que no necesitas. Guardar al menos una tercera parte del aguinaldo para que el inicio de año no sea tan pesado siempre es buena idea, especialmente con la situación actual en la que no todos tienen el empleo seguro.

Regala lo que sí puedes pagar

Es un hecho que a todos nos gusta quedar bien con los regalos de Navidad pero las ganas de lucir no deben lastimar nuestras finanzas. Compra regalos de acuerdo con tus ingresos y no pongas en riesgo el bienestar de los tuyos gastando de más. En ese sentido, la comunicación con tu familia es muy importante.

No te endeudes de más

Las tarjetas de crédito son herramientas que nos permiten comprar cosas y pagarlas de forma diferida, pero si las usamos mal son una bomba de tiempo que limita nuestro crecimiento. Evita saturar tus tarjetas y no compres con ellas más de lo que tus ingresos mensuales te permiten.

Aguas con los gastos hormiga

En ocasiones somos buenos para las compras “grandes” pero lo que hace que la “cuesta de enero” sea más complicada son los gastos hormiga, es decir, compras que parecen pequeñas pero son tantas que representan una descapitalización importante. Incluye estos gastos en tu presupuesto decembrino e incluye cosas como la cena de Nochebuena, los complementos para los regalos y haz un guardadito para cualquier inconveniente.

Usa herramientas digitales

Una ventaja que nos ofrece la tecnología es el acceso a toda la información que necesitamos para hacer compras y manejar nuestro dinero de forma inteligente. Si necesitas apoyo en tu camino financiero, existe qiip, una app que te brinda apoyo personalizado de expertos en temas como deudas, metas de ahorro, hábitos de compra, seguros para tu patrimonio y finanzas en general.

Descarga la app qiip para iOS y Android y comienza a cambiar tu relación con el dinero para evitar la “cuesta de enero”. Y no olvides seguir a qiip en su página oficial en Facebook.

CONTENIDO PATROCINADO POR QIIP MÉXICO