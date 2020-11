Los chilangos somos muy chambeadores, estamos acostumbrados a darlo todo en nuestros proyectos y le entramos a los retos, aunque la cosa se ponga difícil. Pero a veces nos hace falta un impulso que nos ayude a dar el extra o no rendirnos y qué mejor que sea con energía de origen natural.

Para esos momentos en los que necesitas un empujoncito para sacar la chamba, la tarea o para hacer ejercicio, ahora existe una bebida que es una explosión de energía natural, ideal para quienes llevan estilos de vida con mucha actividad.

Solar Power es una nueva bebida energética inspirada en la fuente de energía más poderosa que nos da la naturaleza: el Sol. Es única y diferente porque no contiene taurina, tiene ingrediente de origen natural y es una propuesta ligera con solo 30 kcal por lata.

Esta bebida, que ya está a la venta en México, ofrece una nueva experiencia de sabor y energía para tu día a día. Su fórmula fue diseñada en exclusiva para los mexicanos y nos da la explosión energética natural que necesitamos durante esas largas noches de estudio, proyectos del trabajo, sesiones de ejercicio o cualquier actividad que requiera que estemos al cien en nuestra vitalidad.

Foto: cortesía Solar

Lo que destaca de Solar Power es que es una bebida que contiene cafeína de origen natural, saborizantes naturales, vitaminas C y D y un combo de Energía Triple G (Guaraná, Ginseng y Green Tea), para que no haya pretextos a la hora de enfrentar los desafíos con vitalidad. Además, recuerda que no contiene Taurina.

Busca Solar Power en tu tienda de la esquina, cadenas de supermercados, tiendas SIX, tiendas de conveniencia y tiendas en línea. Puedes seguir a Solar Power en sus redes sociales y estar al tanto de las novedades del poder y la energía natural.

