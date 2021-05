De seguro alguna vez te ha pasado que estás disfrutando de una refrescante botella de Topo Chico y te preguntas qué onda con la imagen de la etiqueta en la que se ve una mujer bebiendo agua de un manantial. Hay un montón de mitos de quién es la mujer; de hecho, es una princesa de tierras chilangas y su historia es legendaria. Aquí te la contamos.

La leyenda dice que hace mucho tiempo una de las hijas del emperador Moctezuma I padecía una extraña enfermedad que le quitó la vitalidad y que los remedios de los médicos del imperio no lograban ayudarla.

Moctezuma escuchó hablar de un peregrino que había viajado por las tierras del norte, hasta llegar a un sitio rodeado de montañas en el que habían habitado los dioses. Ahí, se decía, yacía un manantial con el agua más cristalina y vigorizante que se podía beber.

Esperanzado, el emperador hizo una expedición para encontrar el mítico manantial y llevar a su hija. Tras un largo viaje, llegaron a lo que hoy es Monterrey, donde la princesa finalmente pudo beber del agua milagrosa y recuperar la vitalidad.

La princesa azteca y el emperador regresaron a Tenochtitlan maravillados por el agua del manantial del cerro del Topo Chico y la leyenda se arraigó durante generaciones.

Hoy la historia sigue vigente y la imagen de la princesa está plasmada en una bebida que seguramente ya conoces: el agua mineral Topo Chico, que es de origen natural.

Foto: Facebook Topo Chico

Así que cada que disfrutas de una botella de burbujeante Topo Chico mantienes viva la historia de la princesa; pero, si aún no la has probado, encuentra su refrescante sabor en tiendas de conveniencia o supermercados, y no olvides seguirlos en Facebook.

CONTENIDO PATROCINADO POR TOPO CHICO