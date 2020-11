En esta época en la que la situación económica es complicada la forma de salir adelante es con educación financiera, especialmente en temas como el ahorro para el retiro y las afores. Si todavía no te cae el veinte la importancia del sistema de pensiones, checa este evento gratuito de gran nivel que podrás ver en línea.

Seguramente has escuchado del Afore pero no tienes idea de cómo funciona. La realidad es que no es tan complicado como se escucha y si te tomas un poco de tiempo para analizarlo, te darás cuenta de la relevancia que tiene saber de qué se trata.

En el Encuentro Digital “Construyendo el futuro hoy”, organizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) se abordarán todos los temas que nos interesan a los trabajadores, como el funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro y la importancia de tomar en serio nuestro futuro.

En este evento totalmente gratuito que podrás ver a través de internet se tocarán temas como los retos y el rol del ahorro para el retiro, inversiones inteligentes y responsables, panorama económico y financiero, consejos prácticos para tus finanzas personales y más.

Los ponentes de este encuentro digital son de primer nivel y podrás ver y escuchar a personalidades como Esther Duflo, ganadora del Premio Nobel de Economía 2018 y profesora del MIT, y Jeffrey Sachs, presidente de laRed de Soluciones para el Desarrollo Sostenible delas Naciones Unidas.

También habrá una conferencia de Sofía Macías, experta en finanzas personales y autora del best seller Pequeño cerdo capitalista, así com líderes del sector financiero de organismos públicos y empresas privadas.

Y si crees que el evento será aburrido te equivocas, porque será conducido por la actriz Érika Buenfil y el exfutbolista y estrella de TikTok “El Matador” Luis Hernández. Consulta el programa completo en https://amaforedigital.mx

Regístrateya en este enlace porque el cupo es limitado:

Encuentro Digital Amafore “Construyendo el futuro hoy”

Cuándo: Miércoles2 de diciembre de 2020

Hora: 8:30

Registro:https://amaforedigital.mx/registro-amafore-encuentro-digital/