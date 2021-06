El tercer episodio de “Así suena el orgullo”, podcast de Chilango y Listerine, recorre experiencias de personas de la diversidad sexual.

El tercer episodio de “Así suena el orgullo”, el podcast de Chilango, potenciado por Listerine, recorre experiencias vitales de personas de la diversidad sexual que se identifican como trans, no binaries, intersexuales o bisexuales.

“Nuestras historias visibles: más allá del arcoíris” es el tercer episodio de “Así suena el orgullo”, la miniserie sonora formato podcast, realizada por Chilango y potenciada por Listerine.

En esta entrega, conoceremos todas esas voces que están redefiniendo y ampliando los conceptos alrededor del orgullo: las personas trans, intersexuales, no binaries y bisexuales.

Nos adentraremos en sus sentires y pensares, que no solo ensanchan el campo visual de la diversidad, sino que la replantean para no estancarse en sus propios clichés.

Una invitación para ver más allá del arcoíris y así descubrir que hay miles de colores haciendo vibrar la diversidad, expresando la multiplicidad de la sexualidad y el deseo humano.

Un ensamble polifónico gira en torno al orgullo para abrazarlo, cuestionarlo, redimensionarlo desde distintas perspectivas a partir de las participaciones de: Laura Paris, psicoterapeuta, abiertamente bisexual; Free, colaboradora de Brújula intersexual y Andras Yareth, psicoterapeuta y coordinadore del colectivo Resistencia No Binarie.

Y en el segmento #BocasLlenasDeOrgullo, auspiciado por Listerine, conocerás la historia de alguien que fue tras la búsqueda de su identidad.

Este tercer episodio, conoceremos la historia de Mauro Molina, Actor, Activista LGBTQ+, modelo, fotógrafo y creador de contenido. Con sus apenas 25 años, Mauro es un referente comunitario que imparte pláticas y conferencias sobre los derechos y empoderamiento de las personas trans.

Además, en su carrera como actor, ha colaborado en obras de teatro musical como The Rocky Horror Show y We will Rock You, homenaje a Queen. En cada una de sus acciones, busca visibilizar su historia y la de tantos otros en busca de una sociedad más empática y diversa.

#BocasLlenasDeOrgullo es una iniciativa de Listerine en la que tú también puedes apoyar a personas LGBTQ+ haciendo alguna de estas acciones:

Compartiendo un mensaje de esperanza en tus redes con #BocasLlenasDeOrgullo, para que más personas se sientan libres de vivir con igualdad. Donando a It Gets Better México para seguir apoyando a jóvenes LGBTQ+ en www.itgetsbetter.org/mexico/donar/ Invitando a tus amistades para que conozcan y apoyen esta iniciativa

Este tercer episodio visibiliza historias que se entretejen con la potente narrativa de Wenceslao Bruciaga, a través de las voces de la Directora de Chilango, Gina Jaramillo y Clivia Torres, una lesbiana orgullosa y la cuidada producción de Karina Bárcena y Germán Paley.

Este tercer episodio el orgullo va más allá y se abre a lo desconocido. Prepárate para ser parte de esta experiencia: el sábado 19 de junio vamos a estar hablando de orgullo… te esperamos.

CONTENIDO PATROCINADO POR LISTERINE