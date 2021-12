Darnos un respiro es súper necesario, aunque nuestra chilangolandia es bien bonita, de pronto se antoja estar rodeado de naturaleza y tener una vista despejada hacia las montañas; para esto, qué mejor que hacerlo acompañado de adrenalina y emoción en una experiencia Off-Road.

Off-Road, o todoterreno, se refiere a la actividad de aventura que pone a prueba la destreza y conocimiento para enfrentarse a cualquier clase de rutas de diferente dificultad. Para ello, además de tener la habilidad al volante, es importante que cuentes con un vehículo apropiado.

Afortunadamente, nuestro país es increíble para practicar esta aventura, Baja California es conocido a nivel mundial por sus terrenos aptos, pero también hay lugares ideales muy cerca de la CDMX. Aquí te dejamos 3 rutas perfectas para esta emocionante práctica.

La Sierra Gorda de Querétaro

A solo 4 horas desde el centro de la capital chilanga, se encuentra la hermosa Reserva de la Biósfera: Sierra Gorda. Como su nombre lo dice, está rodeada de imponentes y verdes montañas. La ventaja de esta región es que es muy turística y puedes complementar la experiencia con una visita a los dos Pueblos Mágicos cercanos y hasta hospedarte en una cabaña en medio del bosque.

Referente a la conducción, es perfecta por si quieres un camino empedrado de dificultad media. En el recorrido podrás encontrarte con atractivos turísticos como la Zona Arqueológica de San Joaquín y algunas cascadas y cuevas. Después de pasar algunos cañones, puedes llegar a la zona Estorax, el punto más profundo con un río de medio metro de altura.

Parres, Tepoztlán

Esta ruta es más sencilla, y puede tomar 4 o 5 horas en recorrerla. Para llegar son aproximadamente 2 horas desde CDMX. Comprende la zona arqueológica del Tepozteco, donde también pueden hacer parada, y el corredor Biológico Chichinautzin. Esta es más fácil que la anterior, pero es lodosa y se recomienda precaución en tiempo de lluvias.

También es zona para ciclistas y hay muchos campos agrícolas, por lo que se debe ser cuidadoso. Prepárate para empolvarte en tiempo seco y comer una sopita de hongos y quesadillas en una que otra parada.

Sierra de Guadalupe Cuautepec

Esta es la ruta más cercana, pues está pegadita a la CDMX, a solo una hora. En frontera con la alcaldía Gustavo A. Madero se encuentra la Reserva Nacional Sierra de Guadalupe. Una cadena montañosa que también funciona como pulmón verde de ambas entidades. Es amigable de conducir por sus veredas y formato circular, perfecta para andar si apenas estás en la onda Off-Road.

Esta sierra es conocida por los practicantes de motocross, por lo que encontrarás varios puestos de comida para que tus compas que no manejan, se echen una quesadilla a tu salud.

Y para vivir la aventura recorriendo nuestro bello país vale la pena tener un buen vehículo todoterreno, como la nueva Ford Bronco, que no es un vehículo que te lleva a la aventura, es el vehículo en el que vives la aventura. Así como su nombre lo indica, esta SUV es indomable, aguantadora y tiene excelente capacidad de vadeo, y tecnología; ideal para pasar todo tipo de obstáculos en el terreno, será tu mejor acompañante para las travesías más emocionantes y gracias a su versatilidad también será fiel a los caminos en la ciudad.

Dentro de sus innovaciones está la aplicación de un sistema 4×4 con desconexión de eje delantero y On Demand que ayuda a darte mejor tracción y control todoterreno. Además de un motor 2.3L Turbo EcoBoost®, que permite una eficacia en el rendimiento de combustible y potencia, y el sistema G.O.A.T (Goes Over Any Type of Terrain, por sus siglas en inglés) que asegura su performance en los terrenos más duros, ya que cuenta con hasta siete modos de manejo.

Sus modelos fueron diseñados para esa dualidad entre la elegancia y estética cosmopolita de una ciudad y poder que necesita un Off-Road para cualquier zona. Ford Bronco está disponible en dos o cuatro puertas y en colores sobrios o brillantes para que elijas el que más te guste.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON FORD.