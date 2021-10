Ahora no hay pretexto para no traer las manos limpias en tu camino a casa o en tu ida hacia la chamba. Tork® instaló una estación de lavado de manos en el Metrobús Insurgentes para continuar promoviendo la educación sobre el correcto lavado y secado de manos. Esto nos cae de maravilla, porque cuando tocamos algo en el transporte público estamos en constante contacto con bacterias y gérmenes, y no necesariamente porque esté sucio, sino por toda la gente que toca los espacios como pasamanos, puertas y asientos.

Lavarse las manos es un hábito de higiene que debe de estar presente para prevenir infecciones y enfermedades, entre ellas, la COVID-19. Este 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos y es buena ocasión para recordar por qué es importante sumar esta práctica constante.

En el transcurso del día nos tocamos los ojos, nariz y boca sin darnos cuenta. Los microbios entran al cuerpo por esas vías y pueden enfermarnos. O también, pueden llegar a los alimentos y las bebidas al momento de preparación o consumo, y a veces pueden multiplicarse en algunos ambientes, dependiendo de sus condiciones. Los microbios de las manos sin lavar pueden transferirse a los objetos que tocan y luego a las manos de otra persona.

Ahora que ya sabes por qué es importante, aquí te enseñamos cómo hacerlo correctamente, porque no basta con echarte agüita.

-Mójate las manos con agua, cerrar el grifo y enjabonarse las manos.

-Frota tus manos con el jabón hasta que haga espuma. Frota la espuma por la parte de atrás de las manos, entre los dedos, sobre las palmas, en las muñecas, las yemas y debajo de las uñas. Esto tiene que durar aproximadamente 20 segundos.

-Enjuaga bien las manos con agua.

-Sécalas con una toalla de papel o toalla desechable para remover correctamente las bacterias de las manos. Con esta práctica terminas entre 40 y 60 segundos.

Tip: si no tienes acceso en ese momento a agua y jabón, usa un antiséptico de manos con mínimo 70% alcohol.

Muchos no estábamos acostumbrados a estarnos lavando las manos y desinfectando a cada rato. De acuerdo con el “Reporte de Higiene y Salud 2020-2021” de Essity, durante la pandemia de COVID-19, en México se incrementó en 50% el lavado de manos entre la población. Sin embargo, también reveló que 64% de los encuestados en el país no lo hace porque en los baños no hay jabón, dispensadores o simplemente no tienen acceso a instalaciones adecuadas en espacios públicos.

En respuesta a ello, Tork®, en alianza con la start-up mexicana Biobox, desarrolló la Estación de Lavado de Manos que podemos usar en el Metrobús Insurgentes, una solución

innovadora, escalable, así como fácil de usar y transportar que está 100% enfocada en continuar promoviendo y educando sobre el correcto lavado y secado de mano en los chilangos que diario pasan por dicho lugar.

A través de esta iniciativa la marca de higiene profesional busca brindar acceso, a todas las personas que así lo requieran, a este hábito en un lugar donde usualmente no podrían hacerlo. También tienen otros proyectos en los que han educado a más de 8,500 personas sobre el lavado y secado de manos.

¡Ahora sí, a lavarse las manos!

