Las chilangas y chilangos, y en general los mexicanos, nos caracterizamos por echarle todas las ganas, siempre buscamos salir adelante a pesar de los escenarios. Somos aguantadores y trabajamos duro para lograr nuestras metas, luchones, pues.

Sin embargo, hay cuestiones externas que a veces nos paran, o no nos permiten continuar con nuestros sueños. Para lograr algo no basta con la actitud, aunque quisiéramos. O ciertas veces no sabemos por dónde empezar, o cómo dar ese giro para hacer lo que queremos sin importar lo que piensen los demás, y de donde sacaremos las herramientas para lograrlo.

La primera pregunta que debes hacerte es ¿qué quieres hacer para mejorar tu futuro?, ¿cuál es la chamba o emprendimiento de tus sueños?, ¿quieres estudiar una maestría?, ¿quieres ser podcaster o youtuber?, ¿sacar fotos?, ¿retomar tus estudios?, ¿mejorar tu calidad de vida con terapia, gym, o servicios de salud?

Hay muchas decisiones que pensamos en un escenario alterno, ¿y si lo hubiera hecho?, ¿si lo hubiera comprado?, ¿si hubiera seguido?, entonces como dicen: es mejor aventarte y atreverte y no arrepentirse después.

Pero estar decididos y cien por ciento convencidos de las metas no es suficiente, el siguiente paso es tener un servicio financiero digital que te apoye en todo momento, y que no tenga letras chiquitas.

Para eso está Nu, que te acerca a tus objetivos a través de un servicio súper sencillo, sin rollos burocráticos, ni cargos ocultos. Son un empresa de tecnología que ofrece servicios financieros, que llegó a México después de posicionarse en Brasil cómo la banca digital más importante del país.

Su tarjeta de crédito se distingue por ser muy sencilla desde su solicitud, aplicación, manejo y control. Todo está claro y transparente desde el principio y tienen atención a clientes 24/7 sin esperas eternas al teléfono, ¡ah! y hablas con personas, no con robots.

Nu tiene otras ventajas como elección de tu fecha límite de pago directo desde la app, meses sin intereses en varios establecimientos comerciales y digitales, ajuste de límite de crédito directo desde la app, opciones de financiamiento sencillas que se adaptan a ti. Además, gracias a su app puedes revisar tus movimientos en tiempo real, y hasta hacer transferencias SPEI sin comisiones.

Nu trata de hacer la diferencia con la banca tradicional para hacernos la vida más fácil y tener el control de nuestras finanzas de manera clara y fácil, así como ayudar a cambiar nuestro futuro.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON NU.