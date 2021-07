¿Quién en su vida adulta no recuerda los recesos, sus compañeros, crushes, clases favoritas y a ese profe que lo orientó en la vida? Elegir la escuela que forme a un chilango ejemplar no es tarea fácil. Además del modelo educativo, hay muchos factores que deben ser tomados en cuenta.

Una educación integral depende de la formación que se brinde en casa, pero también en el colegio y todo lo que envuelve. Por ello, te ayudamos con algunos puntos esenciales a considerar antes de inscribir a tus hijas e hijos a una escuela que apoye a su formación académica y desarrollo personal.

Reconocimiento y modelo educativo

Al elegir la escuela correcta este es uno de los puntos más importantes que debes de considerar. Tener un modelo educativo reconocido o certificado por otras instituciones e incluso tener alianzas educativas, es un valor más agregado y tal vez, una de las cuestiones más importantes.

Mientras que el modelo educativo regirá a nivel pedagógico durante toda su formación escolar, las certificaciones cumplen un objetivo curricular para el futuro, así como garantía, o calidad del colegio.

Por ejemplo, el Blended Learning es una metodología que conjunta la enseñanza presencial con la tecnología como respuesta a las necesidades educativas de la era digital. De igual forma, potencializa la inteligencia, comprensión, pensamiento, creatividad, ética, y otros aspectos esenciales del aprendizaje humano. Esta metodología cuenta con varios reconocimientos dados por instituciones internacionales altamente calificadas como el Foro Económico Mundial y El Banco Interamericano de Desarrollo.

En este punto, cabe destacar a Innova Schools que imparte este completo sistema educacional con estándares internacionales, al brindar educación de calidad y con la misión formar personas que se conviertan en líderes del futuro para un México mejor. Por esta razón es que la Revista Fortune la incluyó como una de las 50 organizaciones que están cambiando al mundo.

Innova Schools cuenta con nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Así como con 4 planteles en el Estado de México (Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tultepec, Ecatepec).

Cercanía y adaptación de educación a distancia

Pasar minutos extra en el tránsito de la ciudad en un largo trayecto a las 6 am para llegar a la escuela no es levantarse con el pie derecho. La calidad de vida respecto a eficientar tiempos no es una cuestión aislada de los adultos, los niños también lo merecen. Así que encontrar una escuela cercana es un elemento importante a considerar.

Mientras que se resuelve este ciclo escolar que, aún se nota un poco incierto por las restricciones de la pandemia, se puede aprovechar para continuar con educación en línea en cualquier plantel, esté a kilómetros o a la vuelta de la esquina. En este caso el punto de elección se basa en preferir un modelo de estudio digital reforzado con diferenciadores que enaltezcan principalmente la salud mental y resiliencia de los alumnos durante esta época, difícil también para ellos. Así como una atractiva estrategia educacional para continuar motivados hacia sus estudios.

Actualmente, en diversas escuelas se implementó el sistema en casa UNOi, una plataforma con múltiples actividades y material didáctico para un aprendizaje completo y dinámico. El Colegio Fernando de Magallanes cuenta con esta herramienta para maternal hasta secundaria, y, para los planes híbridos tiene dos planteles: uno en Colonia del Valle y otro en Narvarte.

Dirección: Mier y Pesado 132, código 2, Col. del Valle Centro, Benito Juárez.

Calle J. Enrique Pestalozzi 221, Narvarte Poniente, Benito Juárez

Ideología y diversidad

Mercedes Muñoz Repiso, académica dedicada a la investigación educativa, asegura que “la escuela de calidad es la que, además, se propone fines social y humanamente relevantes”. Así que, para formar chilangos con criterio propio y capacidad de análisis, es necesario considerar una ideología congruente entre su familia y escuela, es decir, que le aporten inclusión, respeto, valores y ética necesaria para la formación humana.

Hay escuelas que se declaran tolerantes e incluyentes, bajo esta visión se rige el Colegio Giocosa, donde aseguran que la diversidad es norma, ya que todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar, reconocer y entender para integrar las inteligencias múltiples.

Colegio Giocosa tiene primaria hasta preparatoria.

Dirección: Av. Paseo del Pedregal 907, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón,

Adicionalmente a los puntos mencionados, también es complementario para la elección: una proyección seguimiento, presupuesto, actividades extracurriculares, convenios, y sobre todo que sea un espacio seguro, físico y emocionalmente.

