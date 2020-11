El evento Teletón tiene más de 20 años realizándose cada diciembre y es quizás una de las fundaciones más queridas de México. Se trata de una fundación sin fines de lucro cuya misión es elevar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes, cáncer y autismo, promoviendo su plena inclusión social y educativa.

Hoy en día existen 24 Centros Teletón, qué ofrecen servicios especializados y personalizados acorde al caso a tratar, concentrados de la siguiente manera:

Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT ): En los 22 centros que existen, se brinda atención a niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años con discapacidades neuromusculoesqueléticas (motrices), con un modelo de rehabilitación integral centrado en la familia.

Centro Autismo Teletón (CAT): Aquí cada niña y cada niño reciben atención y terapia con especialistas que promueven el máximo desarrollo en comunicación, habilidades sociales, de conducta, académicas, vida diaria, entre otras.

Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO): Es el primer y único centro integral especializado en el tratamiento de niños con cáncer en México, que atiende a pacientes de 0 a 18 años. Cuenta con la casa Teletón, que da alojamiento a los pacientes y sus familias que ayuda al manejo oportuno de complicaciones, reduce la tasa de mortalidad y disminuye la deserción del tratamiento.

Este año el Teletón será el 5 de diciembre y podrás donar sin salir de casa muy fácil de diferentes formas.

Con Citibanamex El Banco Nacional del Teletón, además de sucursales, podrás donar a través de:

CoDi ® desde Citibanamex Móvil ®

desde Citibanamex Móvil Citibanamex Móvil®

BancaNet®

Cajeros Citibanamex

CAT (Centro de Atención Telefónica) en el número 800 719 99 99 en un horario de atención de las 8:00 am y hasta el cierre del evento Teletón

Aún con la pandemia, el Teletón no para. Por eso te la ponen facilito para donar por el canal que te sea más conveniente y así no tienes que salir de casa. No importa si tu donativo es pequeño o grande, y tampoco importa en qué ciudad del país te encuentres, ¡todo cuenta!

Si quieres seguir apoyando al Teletón como se ha hecho desde 1997 ¿Te acuerdas del 9999? Ahora puedes hacerlo de forma digital con Citibanamex, el Banco Nacional del Teletón. ¡A donar!

