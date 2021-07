Si no has seguido con atención la carrera de Chris Pratt probablemente te sorprenda que hoy sea una superestrella pero la neta es que se lo ha ganado a pulso con su talento y ahora se consolida como el héroe del acción de esta generación con su nueva película “La Guerra del Mañana”.

Es un ejemplo a seguir

Si hace diez años cuando lo vimos en la serie “Parks and Recreation” alguien nos hubiera dicho que en 2021 Chris Pratt sería el máximo héroe de acción del cine nos habríamos reído. Pero la constancia, esfuerzo y calidad de este actor le han dado un increíble giro a su carrera y hoy cuenta con más de 20 películas en su trayectoria y varias de ellas son de las más taquilleras de los últimos tiempos.

Nos identificamos con él

¿Sabías que antes de ser actor Chris Pratt era mesero en un restaurante? En todas sus series y películas el actor originario de Minnesota siempre destaca por su sencillez y carisma y el haber tenido que perseguir la chuleta como todos nosotros es tal vez una de las razones de su gran conexión con el público de todo el mundo.

Sale en puras pelis buenas

Una de las claves del éxito de Chris Pratt es que elige muy bien las producciones en las que participa y eso le ha llevado a compartir la pantalla con las máximas estrellas de Hollywood en distintos géneros, desde comedias y dramas hasta historias de vaqueros, además de que es un gran actor de doblaje como ya lo demostró dándole voz al personaje principal de “The Lego Movie”.

Tiene la mezcla perfecta entre comedia y acción

Sin duda, éxitos globales como “Jurassic World” o “Guardians of the Galaxy” no serían tan buenas sin Chris Pratt. El actor ha demostrado tener la fórmula para que sus personajes nos hagan reír y al mismo tiempo agarrarnos del asiento con sus escenas de alto riesgo, como cuando pelea contra dinosaurios o monstruos espaciales.

Ahora le toca salvar a la humanidad

En “La Guerra del Mañana”, su más reciente película, Chris Pratt se consolida como el héroe de acción de esta generación con una historia en la que interpreta a Dan Forrester, un veterano del Ejército que viaja 30 años al futuro para sumarse a la resistencia que busca salvar a la humanidad frente a una invasión de enemigos no humanos.

