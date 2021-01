Antes, a la hora de elegir colegio para nuestros hijos, solo había que preocuparse por la ubicación, pero hoy es cada vez más importante tomar en cuenta características y factores que les ofrezcan ventajas competitivas para el futuro.

Cuando se trata de elegir la escuela preescolar, primaria, secundaria o preparatoria para tus hijos hay más factores para tomar en cuenta, como ubicación, instalaciones, seguridad, nivel académico y prestigio de la institución, pero hoy también se requiere que tengan programas y modelos acorde a la realidad, especialmente en el área pedagógica y de tecnología. Aquí algunas características que debes buscar en un Colegio:

Un modelo pedagógico establecido

Escoge una escuela para tus pequeños en la que el proceso educativo sea de alta calidad y basado en valores, que busque la formación de personas respetuosas, alegres y competitivas con aprendizajes que desarrollen habilidades y mayor posibilidad de éxito en el futuro. Este modelo debe tomar en cuenta el desarrollo comunicativo, matemático, científico, digital, musical y corporal.

Que cuente con programas de tecnología

En la actualidad, una buena institución educativa tiene programas de enseñanza en el uso de instrumentos tecnológicos, laboratorio de habilidades digitales, programación de robots (con sistemas como Beebot, Moway y Dash and dot), así como uso de software vigente y clases de electrónica.

Que tenga certificación de inglés

Fíjate en que ofrezcan certificaciones en el idioma inglés. Los certificados de mayor prestigio son Cambridge ESOL que se obtienen en escuelas autorizadas a través de los exámenes KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English) y CAE (Certificate in Advanced English), que evalúan a los estudiantes desde niveles básicos hasta avanzados. Si se cuenta con otro idioma, como francés, tener certificación DELF.

Actividades cocurriculares seguras

El aprendizaje no es exclusivo del aula y es importante que el colegio de tus hijos cuente con actividades formativas en horarios vespertinos, como deportes, actividades artísticas y aprendizajes tecnológicos, todo dentro de un modelo que garantice la seguridad de los alumnos y el trato personalizado que es clave para una buena educación. Esto, además de impulsar el desarrollo integral de niños y niñas, es de gran ayuda para los padres de familia.

Si buscas una escuela para tus hijos que cumpla con todos los puntos mencionados arriba, conoce el Colegio Baden Powell, localizado al norte de la Zona Metropolitana, en Atizapán.

El Colegio Baden Powell cuenta con un modelo pedagógico propio basado en la filosofía escultista, la cual se basa en cuatro puntos fundamentales: aprender haciendo, actividades al aire libre, trabajo en grupos pequeños y la participación directa de un adulto.

Consulta el proceso de admisión y solicita más informes en la página de Facebook de Colegio Baden Powell y en este enlace.

