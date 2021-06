Te dejamos una lista con opciones de 3 regalos únicos para lucirte el Día del Padre. Ve apartando el tuyo y lúcete.

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina y la neta es que los jefes también se merecen que los apapachen. Si buscas un regalo diferente, llegaste al lugar correcto.

Cerveza artesanal

¿A qué papá no le gusta la cerveza? Si de verdad quieres rifarte, dale un 8 de DKEIJSER, uno de los secretos mejor guardados de la CDMX. Se trata de la primera cerveza belga hecha en México (San Juan del Río, para ser exactos). Tienen dos etiquetas: la Tripel y la Dubbel, ambas con reconocimientos mundiales.

La Tripel es doradita, con aromas frutales, ligera, con sabores cítricos y florales. Su textura seca y cremosa a la vez la hacen perfecta para acompañar con sushi, tapas y quesos.

La Dubbel es para paladares más exigentes. Cuenta con un equilibrio ideal entre aromas tostados y herbales. Tiene una textura aterciopelada que sabe a clavo, pimienta, caramelo y hasta cilantro. Es perfecta para combinar con ensalada, confitados y carnes ahumadas.

Encuéntrala en Amazon, en su página o en lugares como El Grifo, Trapist, Panaderías Artesa, la Castellana entre otros. Checa su Facebook para más información.

Noche de parrilla

Probablemente has visto las salsas de la Sociedad Mexicana de Parrilleros en el súper, ¿pero sabías que también dan cursos diferentes cada fin de semana? No importa si a tu papá le gustan los mariscos, la carnita asada, el puerco, las pizzas, lo norteño, las botanas, las hamburguesas o si es de paladar refinado y solo come cortes. La SMP ofrece cursos, o más bien noches, de todo tipo.

Lo divertido es que no solo le estarás regalando a tu papá una gran cena, sino una experiencia donde ambos podrán cocinarla. Olvídate de ir a un restaurante y mejor pasen tiempo de calidad al lado de la parrilla. Aprendan tips para asar y coman delicioso con los cursos de la SMP. Consulta las noches de parrilla disponibles aquí.

Kindle

Ahora bien, si tu papá es un poco más intelectual y lo que le gusta es leer, regálale una Kindle. Pero con libros precargados, ¡no seas codo! Se trata de un regalo muy personal que le encantará si es amante de la literatura. Además, contrario a lo que muchos creen, es super fácil de usar.

Tiene menos brillo que las tablets, así que se puede leer sin cansar los ojos. Ah, y puede poner el tamaño de letra tan grande como se le antoje. Adquiérela en Amazon.

¿Cuál de estos regalos va más con la personalidad de tu papá? ¡Consiéntelo! Se lo merece.

CONTENIDO PATROCINADO POR DKEIJSER