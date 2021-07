¿Cuándo fue la última vez que hiciste maleta ligera y te aventaste un road trip con tu pareja o amistades? Tomando en cuenta que México tiene decenas de pueblos mágicos, nunca está de más hacer un guardadito para visitarlos durante los fines de semana. Si ya pasó mucho tiempo, aquí van unas recomendaciones: te decimos cuánto tiempo harás en coche, qué podrás visitar y cuánto te costarán las casetas.

Pirámides, cerros y mucha plata serán algunas de las cosas que podrás encontrar en las recomendaciones que te haremos, y aunque seguramente ya has escuchado hablar de algunos de estos lugares, nunca es un mal momento para meterle pausa a la Ciudad de México y volver a visitarlos.

Así que ya lo sabes, acá tienes tres opciones para escaparte lo más pronto que puedas.

¡A disfrutar!

Cholula, Puebla

En este pueblo mágico de Puebla podrás maravillarte con sus pirámides e iglesias novohispanas y comer rico sus platillos tradicionales como la sopa cholulteca, chapulines o pan de huevo y mantequilla. Se trata de un lugar lleno de historia a unas dos horas de la Ciudad de México, dependiendo del tráfico, con un pago de 368 pesos por casetas de peaje ida y vuelta, según datos de la SCT.

Si o si: Unas granadas en la Licorería San Pedrito y una pasta del Cus Cus Cus.

Taxco, Guerrero

Este pueblo cuenta con museos, capillas y calles por las que vivirás la historia viva de México. Además tiene varias festividades que la hacen ideal para el turismo, como la Feria Nacional de la Plata, en Noviembre, o sus particulares festejos de Semana Santa. Taxco está a unas 3 horas y media de la CDMX y pagarás 504 pesos de casetas.

Si o si: Un caldito de la Pozolería Tía Calla y unos tragos en el Bar Berta.

Tepoztlán, Morelos

Si lo que buscas es algo muy cerca de la ciudad, Tepoztlán está a solo 74 kilómetros de la CDMX, se llega como en hora y media y pagarás 314 pesos de peaje. Allí encontrarás un amigable pueblito con todo lo que necesitas para relajarte. Si vas no puedes dejar de subir al famoso Cerro del Tepozteco para admirar la naturaleza desde las alturas.

Si o si: Un desayuno en La Cascada y unos mojitos de a litro en La Pepita.

Una vez que decidas cuál será tu destino, sólo queda hacer la maleta, checar que el coche ande al 100 y cargar gas. Y sobre el peaje: recuerda que ahora podrás pasar de volada las casetas con Mercado Pago, porque a través de su app puedes recargar inmediatamente tu TAG (PASE o Televía).

No debes preocuparte por el tiempo de espera, porque pasa de inmediato, así que no serás esa persona que hace eterna la fila de la caseta porque se quedó sin saldo. Al usar este método la acreditación es inmediata (neta, no debes esperar nada) y además puedes hacer la recarga estés donde estés. por cierto, algo que está muy chido es que no te cobran comisiones

De paso, no está de más saber que con la app de Mercado Pago, también podrás usar tu dinero para hacer transferencias y compras en múltiples establecimientos físicos y digitales, por si te llegas a quedar sin efectivo u olvidaste tu tarjeta.

Checa más información aquí sobre cómo pagar tus casetas con Mercado Pago y prepárate para dar una vuelta cerquita de la CDMX.

CONTENIDO REALIZADO EN COLABORACIÓN CON MERCADO PAGO.