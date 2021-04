Si estás pensando a dónde ir de último momento, te compartimos estos viajes baratos cerca de CDMX; todos por menos de $5000 (tooodo incluido)

Sabemos que hacer un viaje nos permite renovarnos, salir de la rutina y recargarnos de energía. Esto lo tenemos claro, no obstante, el dinero es una de las principales razones por las que muchas veces no liberamos nuestro espíritu aventurero. Por este motivo Mariel de Viaje recomienda siete viajes baratos cerca de CDMX, todos por menos de $5000 (todo incluido).

7 viajes baratos cerca de CDMX: aventura, naturaleza y más

Máxima aventura en Mil Cascadas, Taxco

Esta experiencia es para valientes y cuando estuve al borde de enormes y tupidas cascadas, lo supe. Las Granadas, conocido popularmente como Mil Cascadas, es un verdadero paraíso rodeado de montañas, cuevas y pozas de agua cristalina.

El tour consiste en hacer rappel desde una cascada de 35 metros, excelente para liberar tensión y endorfinas. Es increíble descender mientras sientes que el agua cae en tu rostro y entre el furor de la adrenalina, observas otras caídas a tu alrededor. Después de esta hazaña, te adentras a senderos rodeados de selva para hacer cañonismo; primero, comienzas con saltos de cascadas pequeñas y terminas en una de diez metros. Para hacer este viaje, lo mejor es contratar a una agencia especializada.

Distancia desde CDMX: 2 horas 40 minutos

Cómo llegar: Toma la Carretera México – Cuernavaca; después Cuernavaca-Taxco. Sigue tu camino y toma la desviación a Las Granadas (un trayecto es 20 minutos de terracería).

Dónde dormir: Campamento de Mil Cascadas.

Dónde comer: En Mil Cascadas permiten el ingreso de comida, y de jueves a domingo abren pequeños negocios de guisados.

Recomendación de agencia: Avalancha México.

Costos: $2,700 MXN por persona (Incluye: Una noche de campamento, comida de dos días, transportación desde la CDMX a Mil Cascadas, guías, equipo de campamento y fogata con bombones).

Ruta del vino y queso en Querétaro

Viñedos La Redonda en Querétaro. Foto: Paola Alín

Si te gusta el vino tanto como a mí, haz un viaje enológico y camina entre viñedos rodeados de montañas. Recomiendo hospedarte en Bernal o Tequisquiapan, dos de los pueblos mágicos de Querétaro, ambos ubicados a poco menos de 30 minutos del corredor del queso y el vino.

Comienza la ruta en Finca Vai conociendo el proceso de elaboración de quesos y haciendo un picnic en sus jardines. A solo 15 minutos (siguiendo por la carretera), se encuentra Bodegas Bocanegra, una cava de quesos en la que maridarás quesos con cerveza artesanal. Finalmente, maneja hacia la zona vinícola para encontrar fábricas como: Bodegas De Cote, Viñedos Azteca, La Redonda y Freixenet, en cada una probarás vinos de distintas cepas y podrás hacer recorridos en sus viñedos, además de deliciosas catas.

Distancia desde CDMX: 2 horas

Cómo llegar: Sigue la Carretera México – Querétaro, Carretera Querétaro – Tequisquiapan

Dónde dormir: Hotel La Plaza de Tequisquiapan

Dónde comer: Bodegas De Cote, ampliar paquete de visita a degustación y comida.

Costos: Hospedaje $1,063

Catas: $1200

Casetas y gasolina: $1,050

Alimentos: $1000

Road trip por Sierra Gorda de Querétaro

Pinal de Amoles. Foto: Eddi Aguirre @soloeddi en Unsplash/ https://unsplash.com/photos/xzW48mlTM2o

La Sierra Gorda es una joya de la naturaleza rodeada por pequeños pueblos, misiones, minas y abundante vegetación. Para hospedarte recomiendo el campamento Rivera del Río, el sitio perfecto para conectar con la naturaleza, correr entre sus jardines y ver de cerca enormes montañas.

La sierra es inmensa, pero algunos imperdibles son Pinal de Amoles, un pueblo que te transportará hacia el punto final: el Puente de Dios, a las orillas del Río Escanela. Esta impactante formación rocosa, de cuyas paredes brota agua cristalina, está rodeada por un jardín vivo, solo imaginable en sueños o películas de Hollywood.

Distancia desde CDMX: 4 horas

Cómo llegar: Toma la Carretera México – Querétaro, San Juan del Río – Tuxpan, El Colorado – Higuerillas. El camino es sinuoso, la recomendación es realizar esta expedición con una tour- operadora o hacerlo por tu cuenta en una camioneta 4×4.

Dónde dormir: Campamento Rivera del Rio

Dónde comer: Restaurante “El sabor de la casa” (justo en la entrada Pinal de Amoles)

Costos:

Hospedaje: $900

Actividades: $600

Casetas y gasolina: $1,400

Alimentos: $700



Mineral del Chico, tranquilidad y aventuras extremas

Mineral del Chico. Foto: Irvin Cardona @irvincardona en Unsplash/ https://unsplash.com/photos/zIDudxrIhmM

Mineral del Chico es uno de mis destinos favoritos de México porque es aquí en donde hice una vía ferrata, una ruta que consiste en escalar una peña de más de 200 metros de altura a través de instalaciones de acero como escalerillas, puentes colgantes, barandales y agarraderas. Esta experiencia se vive con H-GO Adventures, la empresa que opera el recorrido a través de guías certificados.

Para complementar la aventura, haz una caminata en su colorido pueblito y visita Peña del Cuervo, un mirador espectacular que te hará sentir más cerca del cielo. Para dormir una buena opción es la Posada del Amanecer, un hotel que tiene habitaciones con chimeneas, perfectas para no padecer del frío que puede llegar a hacer en este mágico pueblito. Viajes baratos cerca de CDMX.

Distancia desde CDMX: 1 hora 50 minutos

Cómo llegar: Carretera México – Pachuca, Carretera a El Chico

Dónde dormir: Posada del Amanecer.

Dónde comer: Hay una gran variedad de restaurantes como el clásico “La Trucha Grilla”

Costos: Hospedaje $1,200

Alimentos: $1,000

Actividades: Via Ferrata $1,150 / Senderismo $350

Casetas y gasolina: $500

Guanajuato en cuatrimoto

via GIPHY

Si crees que conoces Guanajuato, estás muy equivocado. La travesía de la agencia Turismo Alternativo comienza en el Cerro de la Bufa. Sentirás el viento en tu rostro al llegar a la cima y después vencerás tus miedos al descender haciendo rappel. Al terminar, para volver a cargar adrenalina, abordas una cuatrimoto para cruzar los caminos de terracería de la zona rural y las angostas calles y fúnebres túneles de la ciudad.

En este viaje hay para todos, al día siguiente puedes visitar los imperdibles de Guanajuato Centro, como la Alhóndiga de Granaditas, Museo Casa Diego Rivera, Museo de las Momias y subir en funicular al Monumento al Pípila. No olvides recorrer a pie sus calles para perderte entre los callejones de una de las ciudades con mayor historia. Viajes baratos cerca de CDMX.

Distancia desde CDMX: 4 horas y media

Cómo llegar: Autopista México- Querétaro, toma la salida hacia León, continúa hacia Salamanca y toma la salida rumbo a Guanajuato.

Dónde dormir: Hotel Edelmira, ubicado en el centro histórico y con un estilo colonial moderno.

Dónde comer: Santo Café

Costos: Hospedaje $1,600

Actividades: Rappel $1,200 / Imperdibles: $200

Casetas y Gasolina: $1,800

Alimentos: $1000

Viajes baratos cerca de CDMX: Ajusco

Fotos: Leo Pérez/Chilango

Yo no sé a ustedes, pero a mí me apasiona llenar mis pulmones de aire fresco y olores naturales. Esta expedición al Ajusco la recomiendo porque no necesitas salir de la ciudad para disfrutar de uno de los bosques más completos, ubicado al sur de la CDMX.

Mi recomendación es que el primer día hagas una expedición guiada por una agencia llamada Avalancha Tours, que consiste en visitar el Parque Cumbres del Ajusco y ascender hacia la cumbre de este monumental volcán. Si el clima lo permite, hay posibilidad de apreciar una vista de la montaña a casi 4 mil metros de altura. Los paisajes, el ejercicio al que sometes a tu cuerpo, los ruidos de la naturaleza y el aprendizaje que vas teniendo a lo largo de la caminata, son incomparables. Este recorrido es de un día, pero para seguir aprovechando las bondades del Ajusco, contempla pasar una noche en alguna cabaña. Viajes baratos cerca de CDMX.

Distancia desde CDMX: 1 hora 20 minutos (desde el Centro)

Cómo llegar: Periférico hasta carretera Picacho – Ajusco

Dónde comer: El tour con Avalancha México incluye comida en la montaña.

Dónde dormir: Cabaña el nido del águila (airbnb). / Orgánico Hotel Boutique (esta última opción es más costosa, pero vale la pena)

Costo:

Tour hiking $1,500

Hospedaje: $ 1,1170 $3,500

Alimentos: $1,000

Gasolina: $400

Fin de semana Pátzcuaro

Pátzcuaro. Foto: Jezael Melgoza en Unsplash / https://unsplash.com/photos/X8Jfkbe5-eU

Mi mamá es de Michoacán y desde que tengo memoria, voy a este pueblo de origen purépecha. Uno de mis recuerdos más nítidos es tomando café de olla y desayunando una corunda en la Plaza Chica (algo que recomiendo hacer). Acá puedes hacer uno de los más bonitos viajes baratos cerca de CDMX.

Me acabaría las letras con dar una ruta de visita, pero algunos imperdibles son: La isla de Janitzio donde se lleva a cabo el espectáculo de los pescadores mariposeros, la Zona Arqueológica de Tzintzuntzan, recorrer las calles empinadas del pueblo, probar las nieves de pasta, visitar la Plaza Grande en la que si tienes suerte puedes ver la danza de los viejitos, visitar construcciones como el Templo del Sagrario y su famosa Casa de los 11 Patios. ¡Ya se me antojó volver!

Distancia desde CDMX: 4 horas

Cómo llegar: Sigue la Autopista México – Querétaro y toma la desviación hacia Gdl-Morelia, toma la salida 37D/Morelia cuota y continúa por la carretera Pátzcuaro-Cuitzeo.

Dónde dormir: Hotel Misión Pátzcuaro Centro Histórico

Dónde comer: Doña Paca, un restaurante de comida típica tradicional en el centro de Pátzcuaro.

Costos: Hospedaje $830

Actividades: Janitzio $250 / TzinTzunTzan $100

Casetas y Gasolina: $1,900

Alimentos: $700