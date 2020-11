Desde comer en un nuevo restaurante de BBQ hasta lanzarte en parapente, te contamos qué hacer en Valle de Bravo; todo al aire libre.

En esta nueva normalidad, las ganas de viajar y de respirar aire fresco —fuera de las cuatro paredes de una casa o un departamento— se encuentran con la responsabilidad de no esparcir el coronavirus. Lo más recomendable es ir a lugares al aire libre, sin aglomeraciones y usar servicios turísticos que sigan las medidas de bioseguridad. Aquí te contamos qué hacer en Valle de Bravo y su vecino Avándaro, donde podrás comer sabroso y disfrutar de la naturaleza y aventura; todo al aire libre.

Nota de la editora:si decides viajar, toma en cuenta que los semáforos de cada entidad pueden cambiar por rebrotes de casos de covid-19. Sigue estasrecomendaciones para hacer tu viaje lo más seguro posible: no viajes si has tenido algún síntoma o conviviste con alguna persona diagnosticada con covid-19, usa cubrebocas rigurosamente, respeta la distancia social y lávate las manos (carga con gel antibacterial).

Qué hacer en Valle de Bravo y recomendaciones para viajar

Entre Valle de Bravo y Avándaro hay menos de un kilómetro de diferencia, y la neta es que vale la pena echar patín un rato para que tu paladar sea testigo de los sabores que resguarda un restaurante que recién abrió sus puertas: Deportados BarbBQ. Pero antes de encajar el diente, lánzate a volar en parapente, a echar unas carreritas trancas en los rzr o a tomarte una bonita selfie en las cascadas Velo de Novia.Recomendaciones:

Utiliza en todo momento tu cubrebocas, ya que en Valle de Bravo y Avándaro hay sanciones económicas a quien no lo haga.

Viaja ligero y de preferencia con una agencia que siga las medidas de bioseguridad.

Lleva gel antibacterial y toallas desinfectantes.

No olvides la gorra y el bloqueador solar.

Deportados BarbBQ

Es lugar ideal para cerrar —o iniciar— el día con una excelente comida, abundante como solo el BBQ, golosa y acompañada de un buen espacio al aire libre para comer, además de una selección rifada de cervezas artesanales. Te sugerimos pedir las costillas de brontosaurio (costilla de res ahumada) y el brisket. De entrada: alcochafas, los elotes amarillos (corn rips) o las coliflores.

Un detalle de este espacio es su ahumador, que es en realidad un extanque de diésel con capacidad para más de 300 kilos de carne. Cuenta con su sistema rotatorio para que los chefs solo tengan meter la carne y esperar a que esté en su punto.

Dirección: Box Plaza Avándaro, Valle de Bravo

RRSS: deportadosbarbq.mx

Cuánto: $500-$900; formas de pago: efectivo y tarjeta.

Horarios: lun-dom: 12-22 h.

Accesibilidad: no

Pet-friendly: sí

Reservación: no es necesario

Rzr

En estos vehículos de doble tracción te vas a pasar un ratote de velocidad y naturaleza bastante chido. Lo ideal es que vayas con un grupo de amigos para que salga más barato. Te aconsejamos llevar unos lentes oscuros, bufanda, playera de manga larga, pantalón de mezclilla y botas porque vas a terminar el recorrido totalmente empanizado de polvo y lodo. ¡No olvides el cubrebocas, obvio!

Dirección: Pirates, Rinconada San Vicente sin número, Sta Maria Ahuacatlan, Valle de Bravo.

Cuánto: $2,500 (carro para 4 personas), recorrido de hora y media

Horarios: lun-jue: 9-17 h; vie-dom: 9-19 h.

Reservaciones: piratestoursvalledebravo, 722 119 69 22

Incluye: vehículo, gasolina y guía.

Parapente

Recorrer los cielos mientras observas el paisaje natural de Valle de Bravo es la experiencia más extrema y chulla que podrás vivir en estos lares.De manera general te piden no tener miedo a las alturas o sufrir de vértigo; si es así, lo más probable es que sufras un poco antes de iniciar el recorrido o que no te atrevas. Nosotros te recomendamos utilizar ropa cómoda, llevar tus lentes de sol y un casco de bicicleta por si no quieres utilizar los que ahí te proporcionan.

Dirección: Pirates, Rinconada San Vicente sin número, Sta Maria Ahuacatlan, Valle de Bravo, IG: piratestoursvalledebravo, 722 119 69 22

Cuánto: $1650 por persona, recorrido en el aire de veinte minutos dependiendo el clima.

Horarios: lun-jue: 9-17 h; vie-dom: 9-19 h.

Reservaciones: piratestoursvalledebravo, 722 119 69 22

Incluye: fotografía, video y recorrido por la reserva.

Cascadas velo de novia

Aquí podrás tomarte la selfie (solo o en pareja) ideal para subirla a redes sociales, ya que se trata de una caída natural de agua de 35 metros que se alimenta del arroyo San Juan.En los alrededores podrás comprar comida o algunos souvenirs propios de la región. Existe también la oportunidad de rentar viajes en caballo. En temporada de lluvias es aún más espectacular.

Dónde: Vega de Valle, Avándaro, Valle de Bravo.

Cuánto: Gratuito

Cuándo: Siempre abierto

Embarcadero

La presa de Valle de Bravo es una de las razones principales para visitar este sitio, por lo que se vuelve necesario conocerle a través de un paseo en lancha.Te sugerimos llevar ropa cómoda y bloqueador solar. Puedes comer y beber antes o después de subir a bordo. En este mismo espacio se esquía o se rema en kayak.

Dirección: Marina Nacional, Valle de Bravo.

Cuándo: mar-sáb: 8-20 h, dom: 8-18 h..

Cuánto: desde $400 por persona, 722 155 4728

Incluye: chaleco salvavidas, guía y música.