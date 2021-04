El whiskey no solo es la bebida favorita de millones, es un fenómeno cultural que tiene su corazón en Tennessee y su influencia llega a todo el planeta. Este viernes se estrenó un documental en plataformas digitales que no puedes perderte, con la historia nunca antes contada del famoso whiskey Jack Daniel’s.

Jack Daniel’s tiene más de 150 años de historia, su presencia es cada vez más fuerte y vemos su influencia en la música, la moda, el arte, la cultura y, por supuesto, en nuestra vida social.

Chasing Whiskey – The Untold Story of Jack Daniel’s es una película documental dirigida por el cineasta Greg Olliver. No solo nos acerca a la historia del whiskey que todos conocemos, sino que nos lleva a un viaje por el mundo para descubrir su extensa influencia cultural.

Durante 90 minutos, el documental hace un recorrido de 90 mil kilómetros, 5 países y 16 zonas horarias, desde la pequeña Lynchburg, Tennessee, donde se fabrica la icónica marca fundada por Jasper Newton Daniel, hasta los lugares más inesperados a los que llega su impacto, como Cuba, Australia, Japón y Escocia.

Greg Olliver, quien previamente hizo un documental sobre Lemmy Kilmister, vocalista de Motorhead, comentó: “gracias al acceso sin precedentes que nos dio Jack Daniel’s, descubrimos historias sorprendentes que iniciaron incluso antes de que Jack comenzara a hacer su propio whiskey”.

“Estamos orgullosos de presentar esta aventura reveladora que cuenta la historia de Jack a través de los más de 150 años que lleva en desarrollo”.

De la mano de músicos, directores y artistas como Tim Matheson, Shooter Jennings, Eric Church y John Grisham, la película nos cuenta cómo Jack Daniel’s es parte del ADN del country, el rock y la cultura estadounidense, mientras que Tina Sinatra detalla cómo su padre, Frank Sinatra, sumó el famoso whiskey a su inolvidable imagen.

Con el estreno del documental, ya se armó el plan para el fin de semana con un Jack Daniel’s en las rocas o como más te guste. Puedes disfrutar de esta película a la renta y venta en las principales plataformas, como Apple TV, Google Play y más. Búscala como “Chasing Whiskey”.

EVITA EL EXCESO

CONTENIDO PATROCINADO POR JACK DANIEL’S