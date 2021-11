Zaa es uno de los artistas mexicanos presentes en la fiesta más importante del trance mundial

Han pasado poco más de 20 años desde que el DJ y productor neerlandés, Armin van Buuren, transmitiera el primer episodio de su, ahora mundialmente famoso, programa de radio, A State of Trance, el cual reúne dos horas de música electrónica seleccionada y mezclada por el fundador de Armada Music.

Difundido actualmente en más de 150 estaciones en 84 países, ASOT debía realizar una celebración masiva en enero del 2021, tras alcanzar la muy impresionante cifra de 1000 transmisiones. Sin embargo, la situación actual alrededor del mundo obligó a que dichas festividades fueran pospuestas, realizándose la primera de ellas apenas el pasado 8 de octubre en Moscú, Rusia, tras haberse pospuesto la edición de Utrecht, Países Bajos, hasta febrero del 2022.

Para buena fortuna de los chilangos, el festival llegará al Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 19 de noviembre y, hasta el momento, no hay indicios de una posible cancelación o retraso. El evento contará con la presencia de Allen Watts, Alpha 9, Armin van Buuren, Blastoyz, Chris Schweizer, Craig Connelly, Farius, Gabriel & Dresden, Gareth Emery, Genix, Key4050, Leo Reyes, Rodg, Ruben de Ronde, Super8 & Tab y Zaa.

#EntrevistaChilango

Previo al inicio de este enorme festival, conversamos con el DJ y productor mexicano, Zaa, quien no es un personaje nuevo en el mundo de ASOT, pues desde hace aproximadamente diez años atrás logró poner su música en oídos de Armin, algo que finalmente le ha dado un espacio en uno de los primeros eventos masivos que se realizará en la CDMX tras más de un año de pandemia.

Chilango: Armin y tú ya no son extraños, debes llevar casi una década intercambiando música con él, pero ¿recuerdas cuál fue el track, o DJ set, que te puso en su mira? ¿Cómo se dio ese primer encuentro?

Zaa: Claro que lo recuerdo, fue “Surrender”, junto a Molly Bancroft, y recuerdo que ese track me abrió muchísimas puertas con Armin y los fans de A State Of Trance. En ese entonces Armin recibía promos por medio de un sistema especial, no por correo, y me atreví a enviar el track y vaya sorpresa, lo apoyó.

Chilango: Considero que Molly Bancroft es una de las mejores colaboradoras que tienes. ¿Hay algún(a) vocalista con quien quisieras trabajar, que aún no has tenido la oportunidad ni de cruzar palabra?

Zaa: Me encanta lo que hace Becky Hill, Cristina Novelli, Mathew Koma y Kristy Hawkshaw, quien, creo, ya no está muy activa.

Los nervios antes de tocar

Chilango: Alguna vez Armin me contó que, sin importar el escenario, él aún se pone nervioso al subir a tocar. ¿Dirías que compartes el mismo sentimiento, especialmente ahora con ASOT 1000? ¿Tienes alguna rutina previa para calmar los nervios?

Zaa: Siempre me pongo nervioso en cualquier escenario y creo esto es debido a que me importa mucho hacer bien mi trabajo y que el momento sea único para la gente. No tengo ningún ritual, trato de entender y ver la vibra de la gente en ese momento y dejarme llevar por lo que me dice mi intuición.

Chilango: ¿Cuál es el siguiente paso para Zaa? ¿Qué evento o festival dirías que te falta conquistar o en qué sello aún tienes la meta de poder lanzar un EP o LP?

Zaa: ¡Bueno, falta mucho! Hay muchísimos festivales donde quisiera presentarme o repetir algunos de ellos en mejores escenarios. Musicalmente estoy trabajando muy fuerte para tener mayor continuidad de lanzamientos en Armada y sellos del nivel de Universal, Sony o Warner. El año pasado decidí subir más gente a mi proyecto en el aspecto de composición e ingeniería de audio. Quiero hacer mi música de mucho mayor calidad.

Chilango: Tremendo playlist de clásicos del trance que acabas de compartir en Spotify. ¿Algún track de la vieja escuela que te gustaría remezclar o hacer un cover, tras la buena recepción que tuviste con “Lady” de Modjo?

Zaa: Tengo varios en mente, pero uno de los que sin duda algún día haré será “Children” de Robert Miles y “As The Rush Comes” de Motorcycle.

Zaa en pandemia

Chilango: Han sido casi dos años de pandemia. La cantante Selena Gómez utilizó ese tiempo para hacer un programa de cocina, sin saber cocinar, y la productora Shura se volvió streamer en Twitch al no poder salir de gira. ¿Qué ha hecho Zaa este tiempo? ¿Convertiste algún hobbie en una nueva profesión, te encerraste a producir o te dedicaste a tomar un, siempre merecido, descanso?

Zaa: La pandemia al inicio me afectó porque muchos proyectos se cayeron, pero hoy en día agradezco por una parte esto ya que me puse a estudiar mucho más algo que es fundamental para cualquier DJ: Music Business. Descubrí que estudiando y entendiendo eso, cambia tu carrera y tu forma de ver tus sueños. Me dio la oportunidad de saber dónde estoy parado y hacía dónde debo dirigirme, hacer mejores planeaciones, saber invertir mejor mi dinero, el cobro de regalías, etc.

Chilango: ¿El encierro y la actual situación del mundo influenciaron de algún modo tus producciones musicales o tu forma de mezclar?

Zaa: Sin duda. Experimenté nuevos sonidos, como lo hice con el cover de “Lady”, me acerqué a la música de los ochentas y encontré muchas cosas increíbles que hoy en día quiero añadir a mis canciones.

Chilango: ¿Qué sensación tienes de volver a los escenarios con un festival tan grande? Me parece que una de tus últimas presentaciones antes del virus fue en el EDC México.

Zaa: Estoy emocionado y también ansioso de volver, de sentir todo lo que es un festival. Desde el camino hacia el venue, el acceso, camerinos, caminar hacía el stage, etc. Esos momentos son los que te marcan y, en lo personal, me hacen más adicto a mis sueños.

Medidas de salud ASOT 1000

Chilango: Para quienes aún tienen dudas de ir al Foro Sol. ¿Te han comentado las medidas de seguridad que se tomarán para ingresar al festival? ¿El equipo de ASOT te solicitó alguna medida para formar parte del line up?

Zaa: Como artista me solicitaron mi esquema de vacunación completo y una prueba PCR de 48 horas. Creo que es lo mismo que le están pidiendo a todos los asistentes y no es para menos, si queremos regresar a vivir los eventos como antes, debemos ser responsables todos los involucrados y seguir las medidas.

Chilango: ¿Has preparado nueva música para ASOT 1000? ¿Algún tema inédito? ¿Algo de LUM1NA, tu proyecto alterno, que vaya a sonar ese día?

Zaa: Llevaré dos canciones nuevas, que justo trabajé especialmente para ASOT. Desde el día que supe que estaría en el line up me puse a trabajar y ya las tengo listas. No creo tocar [música] psy, la verdad es que he querido hasta el momento separar los proyectos, esto para generar shows diferentes y que el público no crea que al ver a Zaa verán a LUM1NA al mismo tiempo. Cada proyecto tiene su forma de ser y sus espacios.

Zaa se presentará este 19 de noviembre en el festival ASOT 1000 en el Foro Sol de la Ciudad de México. Encuentra más información sobre el evento y adquiere tus boletos en la página oficial de A State Of Trance.

Bratty y RENEE llevaron “Bichota” a otro nivel