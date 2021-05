Pasó el Día de las Madres y, aunque tu mamá es puro corazón y no lo tomó mal si no le diste regalo, ¡ella se lo merece!, no importa que sea un poco tarde.

Para que corrijas de volada, la app DiDi se asoció con el outlet online Privalia para esta promoción, que solo será válida este 11 de mayo.

Solo debes entrar a DiDi, pedir una DiDi Entrega y seguir las instrucciones para que tu mamá reciba una tarjeta de regalo de Privalia y la use para escoger lo que más le guste: ropa, accesorios, cosméticos, etcétera.

Así que si por la chamba, el estrés o cualquier otra razón no le pudiste hacer un regalo en su día, ¡nunca es tarde para consentirla!

Aprovecha porque hoy tú pones el viaje y DiDi y Privalia ponen el regalo. Pero apúrate, porque la promo solo es válida hasta las 21:00 horas (CDMX) o hasta agotar existencias.

Si aún no la tienes, descarga DiDi y síguelos en Facebook, Twitter e Instagram, para estar al tanto de sus promociones y novedades.

CONTENIDO PATROCINADO POR DiDi