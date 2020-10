Toda persona fanática de los automóviles sabe que la diversión no se limita a verlos y conducirlos, también es muy chido tener autos de juguete para colocarlos en una repisa de colección o para jugar solo o acompañado. Y no, no se trata de un gusto restringido para niños, porque para divertirse no hay edad.

Si también te encantan los coches o vas a buscar un regalo para algún fanático de esas hermosas piezas de ingeniería, debes echar un ojo a la variedad de autos que tiene LEGO® con su campaña “Constrúyelo. Manéjalo. Ámalo.” Hay para todos los gustos: coches todo terreno 4×4, vehículos de construcción, motos, autos de policía, autos de carreras y súper autos de las licencias más reconocidas.

Foto: Cortesía

No importa si es para chicos, grandes o para toda la familia, LEGO ® tiene el auto indicado para cada persona, desde elegantes y clásicos como el McLaren Senna y el Ferrari F8 Tributo, que son parte de su colección LEGO SPEED CHAMPIONS ®, hasta poderosos e imponentes Monster Trucks de la colección LEGO City ®.

Foto: Cortesía

Reúne a toda la familia, dejen los smartphones, tablets y TV para pasar un rato chido de esparcimiento mientras arman y juegan con el auto de sus sueños o, si lo prefieres, que el coleccionarlos se convierta en tu momento especial para que presumas a los amigos tus joyas hechas LEGO ®, gracias a su enorme variedad de coches disponibles.

Descubre todos los carros que “Constrúyelo Manéjalo. Ámalo.” de LEGO ® tiene para ti y tu familia. Entra a este enlace y enamórate del siguiente automóvil de tus sueños.

CONTENIDO PATROCINADO POR LEGO®