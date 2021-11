Ahí te va una lista de lugares y leyendas en la CDMX que te dejarán con los pelos de punta. ¿Estás listo para conocerlas?

Esas leyendas macabras que se gestan en las calles o lugares paranormales le dan cierta vida a las festividades de Día de Muertos y la CDMX no es la excepción.Y por supuesto que especialmente en esta época del año las historias de ultratumba siempre se agradecen.

Estas leyendas se vuelven parte de nuestra cultura, rescatan sucesos de nuestra historia como país y siempre son un muy buen tema de conversación para contar con amigos en un espacio con luz tenue.

Con el objetivo de sumar a ese espíritu macabro de la temporalidad, en Chilango elegimos las leyendas más escalofriantes que se cuentan en la Ciudad de México para que las cuentes a tus amigos o te armes un recorrido de miedo con quien tú quieras.

El danzante de Tlatelolco

La Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco ha pasado por miles de acontecimientos históricos. Ahí vivió el centro de comercio más importante del México prehispánico. También ahí estuvo el Colegio de Tlatelolco, se vivió la matanza del 2 de octubre y fue una zona muy golpeada durante el terremoto de 1985.

Y han pasado tantas cosas en este espacio, que son miles de leyendas las que los vecinos de la zona cuentan. Una de las más famosas es la del ‘Bailarín de la Plaza’. De acuerdo con los habitantes de Tlatelolco— así como el cronista Cuauhtémoc Abarca Chávez— un muchacho vestido de blanco aparecía en la zona arqueológica que bailaba y flotaba en el aire.

De acuerdo con la leyenda, no fue hasta que una vecina de Tlatelolco tuvo el valor de acercarse a él para decirle que no pertenecía a este mundo. El bailarín se asombró y desapareció. Después de ese acontecimiento, el danzante no volvió a aparecer.

Ubicación: Tlatelolco

Callejón de la Danza

Sobre uno de los andadores del Centro Histórico entre las calles de República de Uruguay y República del Salvador se encuentra un espacio conocido como “La cueva de los nahuales”. De acuerdo con lo que se cuenta, durante la época del virreinato ese era el punto de reunión de brujos o curanderos. En el lugar invocaban espíritus y hacían varios hechizos de brujería.

La leyenda dice que en este espacio ubicado en la calle de Talavera, durante las madrugadas se escuchan gritos, sonidos de sufrimiento y sombras de personas deambulando.

Ubicación: Centro Histórico

La Posada del Sol

La Posada del Sol es un hotel al que le cayó una maldición. Actualmente esta posada ubicada en la calle de Niños Héroes está en ruinas, pero durante los años 40 fue un hotel muy importante en la zona.

Los vecinos de la Doctores cuentan que en el lugar siempre pasaron situaciones paranormales, así como varias tragedias. No se sabe a ciencia cierta quién puso la maldición o por qué razón, pero la Posada del Sol siempre se ha cargado con ese estigma de maldición. Si bien ya lo que queda del hotel es casi nada, pasar por ahí sí provoca escalofríos.

Ubicación: Doctores

Isla de las Muñecas

La Isla de las Muñecas es uno de los lugares más macabros del sur de la ciudad. La leyenda cuenta que el cuidador de esa isla en Xochimilco llamado Don Julián, un día vio que una niña se estaba ahogando en el lago. El señor intentó salvarla pero la niña murió.

Desde ese día, Don Julián empezó a decir que la niña lo atormentaba y por eso empezó a colgar muñecas diabólicas en la isla. Años después Don Julián murió de manera inesperada, pero la isla mantuvo esa vibra paranormal. Actualmente es un lugar en el que se cuenta que durante las noches aparecen almas de niños que murieron de forma macabra.

En la Isla de las Muñecas protagoniza muchas de las leyendas más escalofriantes de la CDMX. Además se llevan a cabo eventos de noche en los que se cuenta la historia y puedes observar de cerca esas muñecas con las que las almas infantiles juegan.

Ubicación: Xochimilco

Francisca y la casa embrujada

Otra de las leyendas macabras más populares de la CDMX es la de la calle de Venustiano Carranza número 7 en el Centro Histórico. Se dice que aparece una joven que fue atormentada por su suegra. De acuerdo con la leyenda, Doña Felipa tenía un hijo que decidió pedir la mano de una muchacha mexica llamada Francisca que no era del mismo nivel socioeconómico que su familia.

El día de la boda, Doña Felipa pagó a un nahual para que hiciera un ritual de embrujo sobre una almohada. Este amuleto embrujado se lo regaló a su nuera y meses después la mujer de su hijo murió de manera inesperada. De acuerdo con los vecinos de la zona, la muchacha se aparece dentro y fuera de la casa, en donde se lamenta.

Ubicación: Centro Histórico

