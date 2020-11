El Buen Fin es la época perfecta que aprovechamos los chilangos para comprar productos de nuestras marcas favoritas. Es importante hacerlo en tiendas que nos garanticen seguridad en la compra; y es mejor si podemos comprar en línea sin la necesidad de salir de casa encontrando increíbles ofertas.

Si todavía no compras en el Buen Fin, debe ser porque no has visitado Claro Shop, tienda 100% mexicana de Grupo Carso que tiene descuentos en moda, electrónica, juguetes, consolas, teléfonos, computadoras, pantallas y mucho más.

En Claro Shop encontrarás más de 500 mil productos originales y las principales marcas de prestigio con grandes descuentos y promociones. Para que te des una idea de la gran cantidad de ofertas que encontrarás durante la finalización del Buen Fin, checa lo siguiente:

Videojuegos con hasta 20% de descuento.

Pantallas con hasta 50% de descuento.

Descuentos de hasta 60% en moda, ropa y accesorios.

Teléfonos celulares con hasta 20% de descuento.

Equipo de cómputo con hasta 30% de descuento.

Hogar con hasta 50% de descuento.

Artículos para mascotas con hasta el 50% de descuento.

Aparatos de ejercicio y ropa deportiva con hasta 50% de descuento.

Hasta 35% de descuento en ferretería y autos.

Ofertas en toda la tienda.

Lo mejor es que Claro Shop tiene distintas formas de pago y promociones, como el comprar hasta en 24 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes o hasta 36 meses si compras con cargo a tu recibo Telmex.

Foto: Cortesía Claro Shop

En Claro Shop, las compras son 100% seguras y acepta todos los métodos de pago, como Paypal, Visa, Mastercard, Amex, Oxxo, 7-Eleven, transferencia bancaria, tarjetas departamentales Sears y Sanborns, vales de despensa Carnet e Inburvale . Además, el envío te sale gratis en compras mayores a $499 pesos. Por si esto fuera poco puedes comprar con cargo a recibo Telmex, sin buró de crédito, aprobación inmediata y el primer pago lo realizas hasta el siguiente mes.

Foto: Cortesía Claro Shop

Si necesitas darle un refresh a tu guardarropa, en esta tienda 100% mexicana también encontrarás ropa y accesorios de marcas como Levi’s, Ray-Ban, Lacoste, Adidas, Under Armour, Puma, Tommy Hilfiger, Cat, Steve Madden, Dockers, Kipling, Oggi, Fossil, Casio, Converse, Carolina Herrera, Nivada, Reebok, Vans, Guess, entre muchas marcas más.

Puedes aprovechar y comprar los regalos de Navidad para tus hijos porque los juguetes tienen hasta 50% de descuento en marcas como Hasbro, Disney, Lego, Funko, Play-Doh, Barbie, Prinsel, Soy Luna, Mattel, Fisher-Price, Nerf, Hot Wheels y más.

También puedes comprar consolas Playstation, Xbox, Nintendo, así como los videojuegos de moda para todas las plataformas.

Para que tus compras del Buen Fin sean más prácticas, descarga la app oficial Claro Shop, disponible para iOS y para Android, y realiza tus compras de forma segura, monitorea el estado de tu pedido y califica los productos que ya compraste. ¡Fácil, rápido y seguro!

Foto: Cortesía Claro Shop

Además de comprar puedes vender en línea

Si a ti lo que te interesa es vender, puedes hacerlo a millones de clientes potenciales creando tu propia tienda dentro de Claro Shop con tarifas especiales de envío, publicación gratis y fullfilment (se almacena tu producto en sus bodegas y se entrega de forma express), puedes vender con cargo a Recibo Telmex y todas las formas de pago; además contarás con atención personalizada por parte del equipo comercial de Claro Shop.

Foto: Cortesía Claro Shop

CONTENIDO PATROCINADO POR CLARO SHOP