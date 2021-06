Mattel presentó UNO Juega con orgullo, en colaboración con It Gets Better Project, una edición especial de este clásico juego que ha reunido a personas de todas las edades, idiomas y culturas.

Con UNO pueden participar de 2 a 10 jugadores y el objetivo es deshacerte de todas tus cartas haciéndolas coincidir con colores o números. Para derrotar a tus oponentes puedes usar estrategia, cartas de acción y comodines que le dan emoción a cada jugada.

Este juego celebra a la comunidad LGBTQ+ en el mes del orgullo con una edición especial que no puede faltar en tu colección.

It Gets Better Project es una iniciativa global sin fines de lucro que durante más de una década ha apoyado a personas LGBTQ+ de todo el mundo a vivir libres, promoviendo la igualdad y el valor de los individuos en entornos de diversidad.

Como parte de esta asociación, Mattel donó 50 mil dólares al proyecto para sumarse a su misión de elevar, empoderar y conectar a la comunidad de todo el mundo para que tenga una vida mejor.

Además, UNO estará presente en “It Gets Better: A Digital Pride Experience”, un evento en vivo que se podrá ver en YouTube los días 23 y 24 de junio para celebrar el orgullo LGBTQ+ y en el que embajadores de It Gets Better Project debatirán temas importantes mientras juegan.

Busca esta edición de UNO en las principales tiendas departamentales, físicas y en línea, y súmate al movimiento con este juego para toda la familia.

