Una manera de conservar en buena forma nuestra destreza mental es poniéndola a prueba todos los días con pequeños retos de agilidad enfocados en fortalecerla. Hay muchos ejemplos que nos pueden ayudar con esto, practicar un idioma o meditar son algunos de ellos, pero esta vez te queremos recomendar un juego que se ha vuelto muy popular: sudoku.

Tal vez lo has visto por ahí, es esa tabla de nueve bloques con algunos números aislados que parecen no tener conexión. Pero sí que la tienen. Vamos por partes, primero debes saber que no se necesita de una destreza mental superior, basta con que sepas las “reglas” del juego y te encantará.

¿Qué es y cómo se juega el sudoku?

Se popularizó en Japón en la década de los ochenta y desde hace poco más de una década se juega en todo el mundo. Sudoku se presenta normalmente en una tabla de nueve cajas o bloques, y cada bloque tiene dentro nueve casillas con algunos números, es decir, son la guía para completar el rompecabezas.

El objetivo es rellenar cada celda o casilla de la tabla, acumulando los números del 1 al 9, pero no puedes repetir números en la misma fila, columna o bloque.

¿Qué necesitas para resolverlo?, un poco de análisis lógico. Debes empezar descartando números en cada casilla e ir probando cuáles ajustan a la tabla, ya que tiene una solución única.

Este juego requiere paciencia, pero no te preocupes, porque en la sección Ocio de Máspormás puedes encontrar un sudoku nuevo todos los días para resolver. Lo mejor de todo es que puedes jugar en nivel principiante hasta experto. Y si te trabas, la solución del juego está ahí mismo en la pestaña de ayuda.

¿Qué esperas? Reta tu destreza mental unos minutos al día o compite con alguien más. Verás que en poco tiempo te convertirás en un experto.

