Si eres fan del Super Bowl o nomás te late ir a pasarla bien y comer, seguro alguno de estos lugares en la CDMX es lo que buscas.

En la CDMX el domingo del Super Bowl se ha convertido en un ritual para los chilangos. Ya sea porque son verdaderos fan del fútbol americano o porque les late el Show de Medio Tiempo o nomás porque les gusta comer y convivir, pero ese día sí o sí tiene que haber reunión.

Pasarla bien no solo depende de qué tan bueno este el partido, sino de la comida, la bebida, la compañía y el lugar, pero sabemos que el que pone la casa a veces también le toca limpiar.

Así que si este año de plano nadie quiso poner el cantón, pues acá te dejamos una lista de algunos lugares a los que te puedes lanzar y pasarla muy chido.

Lugares para disfrutar del Super Bowl en la CDMX

Cotorritos

Si ya se te juntó el fin de quincena, San Valentín y el Super Bowl, este es el lugar que buscas. En Cotorritos todo cuesta $20 pesitos, incluyendo la chela y la comida, pero para este domingo de Super Bowl tendrán una promoción que tú y tus amigues no podrán resistir.

Dirección: Durango #187, Col. Roma Nte., Cuauhtémoc

Distrito Snack

Como su nombre lo indica, este lugar al norte de la CDMX se caracteriza por su variedad de snacks, pero también por oferta de bebidas como cerillitos, azulitos, mojitos y micheladas. Obvio para el Super Bowl se van a rifar con una promoción de 3×2 en miches.

Dirección: Av. 510 #14, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, G.A.M.

Vikings Wings

Si lo tuyo y tus amigues son las alitas, las Vikings Wings son tu opción y para este domingo tendrán dos Súper promociones de comida y bebidas a muy buen precio.

Dirección: Xiconténcatl #173, Col. Del Carmen, Coyoacán

Sports & Chips

En esta lista no podía faltar un de los sports bar por excelencia. Acá no solo podrás ver el partido en las pantallas gigantes del restaurante, si no que te podrás darte una escapadita y conocer sus pistas de boliche, cajas de bateo de beisbol y hasta sus simuladores de F1.

Dirección: Av. Miguel Ángel de Quevedo #1144, Coyoacán

Lou’s Pizza

Porque el Súper Bowl también se disfruta con pizza, Lou’s es el lugar perfecto. Para este domingo tendrán una buenísima promo de pizza, ensalada, pasta y bebida.

Dirección: Av. México #27, Col. Condesa, Cuauhtémoc