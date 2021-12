Qué chido que regresaron los festivales y conciertos. Algo que se extrañaba bastante, sin duda, era la música en vivo, corear a todo pulmón junto a nuestros artistas favoritos, brincar y bailar al ritmo de sus rolas, y disfrutar la euforia y emoción que nos dan los conciertos… Y aunque nosotros estuvimos sin esas experiencias durante el cierre obligado, hubo una afectación más grande que tal vez no dimensionamos: mucha banda del crew que hace posible los festivales y conciertos, como los productores, técnicos de iluminación, sonido, montaje, transportistas, etc. estuvieron sin chamba un rato. Y la cosa no ha cambiado para la mayoría.

De acuerdo con cifras del reporte anual de Pollstar, la industria musical fue una de las más afectadas. Este segmento reportó pérdidas a nivel mundial de 30,000 millones de dólares durante el año pasado. De ahí, solamente 9,100 millones de dólares fueron de boletos no vendidos, y el resto, la derrama económica que representa un concierto o festival, ya sabes, las bebidas, comida, los recuerditos, que la playera, la gorra, estacionamiento, además de los sueldos y contrataciones.

Así que todo el crew detrás de los eventos masivos la estuvo sufriendo, y aunque ya vemos poco a poco un avance, aún no se reactivan totalmente y hay banda que necesita de nuestro apoyo para que sigan llevando a cabo todo la magia que hace posible que un concierto sea inolvidable.

Para contrarrestar y ayudarles, Doritos se unió con el movimiento colectivo independiente de Va Por El Crew para crear una iniciativa en la que se van donar 2.5 millones de pesos para el crew de la industria musical que sigue necesitando apoyo. Lo mejor de todo, es que todas y todos podemos formar parte y echarles la mano bien fácil. Solo tienes que registrar tu ticket de compra (mínimo de $50) de las tiendas participantes en Joy App ®de Pepsico.

A cambio, podrás acumular puntos dentro de Joy App ® y participar para ganar increíbles premios. Y eso no es todo: independientemente de tu compra, podrás acceder al concierto virtual que se ofrecerá en la misma app el 16 de diciembre a las 8:00pm. El line up estará muy chido, pero para no arruinar la sorpresa, checa tú mismo lo que te espera en las redes sociales de Doritos.

