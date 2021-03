Si te preguntas ¿dónde limpian tenis en CDMX? checa este top con 7 lugares distintos y las fotos de cómo quedan de blancos tus pares favoritos

Seguro te has preguntado ¿dónde limpian tenis en CDMX?, para que no sufras más, revisa este top.

Mantener inmaculados los tenis (o sneakers como les llamamos ahora) es una cuestión de estatus tan importante como un buen afeitado o un corte de cabello en punto.

Por encima de todo se trata de una cuestión de limpieza, eso queda claro, pero también tiene qué ver con la propia proyección de uno hacia el exterior: es una forma de plantarse ante el mundo, de mostrar quién somos.

Y no lo decimos nosotros: en el siguiente clip de Haz lo correcto (1989), el cineasta hip hop Spike Lee lo deja muy claro:

¿dónde limpian tenis en CDMX?

Tenis limpiecitos

Los tenis pasaron ya de ser un objeto de uso que se descarta con el tiempo, a convertirse en auténticas piezas de colección que, obviamente, hay que lucir y mantener en el mejor estado posible.

Algunos, como el coleccionista y fundador del evento Sneaker Fever, Mike Gónzalez, son un poco más comprometidos con lo que portan en los pies: “a veces no uso mis pares para que siempre se conserven impecables; (pero) los que uso me gusta tenerlos limpios para que puedan representar el por qué me los compré”, cuenta.

Si bien la medida de Mike, aunque extrema, es eficaz, el darles un correcto mantenimiento a tus pares es una inversión que también te ayudará a extender la vida útil de esos “papos” que tanto te gusta calzar y presumir. Así que, sin más por ahora, acá te decimos algunos lugares que se dedican precisamente a consentir a tus sneakers.

Lugares que lavan tenis en la CDMX

The Clean Industry

Tiempo en el negocio: 3 años

Servicios que ofrecen: limpieza y restauración de sneakers. La limpieza se ofrece en todo sentido como limpieza profunda, completa, mientras que la restauración se enfoca en fines estéticos como teñido de gamuza o pintura exterior para eliminar raspones en todo tipo de tenis.



Proceso de limpieza: se evalúa el par y se le informa al cliente los alcances de la limpieza/restauración para recibir su consentimiento. Paso siguiente, el par pasa al “laboratorio”, donde inicia la limpieza profunda. El tiempo de entrega es de alrededor de una semana, aunque algunas de las sucursales tienen la posibilidad de servicio exprés con entrega el mismo día.

Precios: el costo promedio por limpieza profunda es de $250.

Horarios de atención: Condesa (Francisco Márquez 145, Condesa): martes a viernes 12:00 -19:00, sábado 10:00 – 17:00

Dónde los encuentras: STAX Vía Vallejo (Sta Cruz de las Salinas, Azcapotzalco): lunes a domingo, 11:00 – 20:00

Palacio de Hierro (Perisur): lunes a domingo, 11:00 – 20:00

Clean Sneakers

Tiempo en el negocio: 1 año.

Servicios que ofrecen: Limpieza y restauración. También te consiguen piezas y agujetas si el tenis lo requiere.

Proceso de limpieza: El proceso de limpieza es a mano, usando cepillos y jabones especiales para cuidar al máximo los sneakers. En restauración, dependiendo de lo que necesiten los tenis, se determina pintura, pegado o alguna costura. En limpieza tardamos 3 a 5 días según la suciedad y en restauración puede ser 1 semana o 2, todo depende del estado de los tenis.

Precios: En limpieza tenemos dos paquetes, uno de 2 pares por $160 que consta de una limpieza sencilla y otro de 2 pares por $260, en el que ya se aplica una blanqueamiento de entresuelas. Para restauración se cotiza según como vengan los tenis y lo que el cliente decida.

Horarios de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, sábado y domingo de 12:00 a 15:00.

Dirección: Zaragoza 234, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Capital Side

Tiempo en el negocio: 8 años

Servicios que ofrecen: venta de productos y accesorios para el cuidado de los sneakers, servicio de limpieza, restauración y repintado.

Proceso de limpieza: se piden fotos del par en cuestión al cliente para examinar la condición del mismo así podemos ofrecer alguno de nuestros servicios.

Creemos que todos los pares tienen una segunda oportunidad, así que regularmente los aceptamos en cualquier condición, el único servicio que no realizamos es pegado completo de suelas.

Precios: limpiezas de $170 – $400. La restauración o repintado requieren cotización dependiendo de lo que se necesite.

Horarios de atención: lunes a sábado de 12:00 a 20:00 (se requiere previa cita).

Limpiecitos

Tiempo en el negocio: 1 año.

Servicios que ofrecen: impieza de sneakers, botas, gorras y blanqueamiento de suelas. Contactamos con un precio establecido de acuerdo al servicio que se requiera. Otro de los lugares para saber dónde limpian tenis en CDMX.

Proceso de limpieza: el proceso es a detalle, empleando productos especializados que no dañan los materiales del zapato. Limpiamos suelas, agujetas, todo el exterior y al interior, desinfectamos y odorizamos. Siempre tratamos de dar un plus, ya sea retocando algún rayón o devolviéndole el color a la gamuza. Nos toma alrededor de tres días cualquiera de nuestros servicios.

Precios: Sneaker Cleaning $180, Boots Cleaning $200, Caps Cleaning $70, ¡Adiós Midsoles Amarillas! $70

Horarios de atención: lunes a viernes de 2:30 a 7:00 PM.

Dirección: puntos de recolección/entrega en Forum Buenavista, Reforma 222, Glorieta de los Insurgentes, Parque Delta, Metro Coyoacán, Metro Polanco.

Sneaker Cleaner MX

Tiempo en el negocio: 2 años.

Servicios que ofrecen: limpieza de sneakers, hasta restauración, como cambio de suela, repintado de midsole, cambio de suela, repintado de piel, pegado y cosido de suela, recuperar la textura de gamuza, recuperar el color en textiles como tela, gamuza, nubuck, etc, así como la customizacion de sneakers.

Proceso de limpieza: El proceso de limpieza suele tardar de 40 minutos a 2 horas por un solo tenis, todo depende de la complejidad de cada par, el tiempo que lleva sin mantenimiento, materiales, etc.

Cuenta con precios previamente establecidos para algunos servicios y otros que necesitan una cotización, debido al material y cantidad de producto a usar sobre este. No hay estado mínimo para un sneaker: se pueden realizar limpiezas de mantenimiento que ayuden a prolongar la vida de un par, hasta una limpieza y restauración que lo reviva totalmente.

Horarios de atención: Lunes a Viernes de 10am a 6pm Sábado y domingo de 12pm a 5pm.

Dirección: Francisco Miranda, Las Américas, Ecatepec. Para servicio en CDMX se reciben pares en cualquier estación de Metro.

Papos Wapos

Tiempo en el negocio: 2 años

Servicios que ofrecen: Lavado de cualquier tipo de sneakers; ya sean deportivos, casuales o deportivos. También hay servicios adicionales como retoque de color o blanqueamiento de suela.

Proceso de limpieza: Todo el proceso es a mano, cada “papo” se detalla con pinza y pincel. Por lo mismo, el tiempo de entrega es de aproximadamente una semana. Uno de los lugares dónde limpian tenis en CDMX que más nos gusta.

El precio del servicio depende del material del tenis y, por lo tanto, de la dificultad de su lavado. Se reciben tenis en cualquier estado de deterioro, la idea es hacer todo lo posible para que queden como nuevos.

Precios: Papos Estandar (Tela, lona, piel o vinipiel): $150, Papos con gamuza en cualquier presentación: $170, Papos de soccer o americano: $170, Botas Wapas (Timberland, UGG o similares) – $190.

Blanqueamiento de media suela: $70, servicio de urgencia (pares listos en 48 hrs o menos): $70, Retoque de color: $ a cotizar.

Horarios de atención: De Lunes a Viernes: De 11:00am a 6:00pm Sábados: De 11:00am a 3:00pm.

Dirección: Multiplaza Bellavista, Valle Alto 4, Lomas de Bellavista, CD Satélite.

Crazy Washers MX

Tiempo en el negocio: 3 años.

Servicios que ofrecen: lavado y restauración de tenis, botas y gorras.

Proceso de limpieza: se solicitan al cliente fotografías nítidas de diferentes ángulos de sus tenis para valorarlos y darles un presupuesto. Posteriormente hay que acudir al local o entregarlos a un colaborador(a) que realiza una ruta de recolección en el interior de las estaciones del metro de la CDMX los días miércoles y sábado, esto puede ser desde un solo par.

El tiempo de entrega es de 4 a 7 días dependiendo de la restauración o el servicio de lavado del tenis, aunque también contamos con lavado express que tarda 2 días.

Precio: por lavado $130 pesos, los otros servicios parten de esa cantidad dependiendo del estado de los pares.

Horarios de atención: Tenemos recolecciones los días miércoles y sábado en cualquier estación del metro de la CDMX, recogemos desde un par de tenis.

Dirección: Av. Simón Bolívar 60, Fraccionamiento las Américas, Ecatepec. y en Corregidora 135 B, segundo piso, Miguel Hidalgo 1era sección, Tlalpan.

Ahora que ya sabes dónde limpian tenis en CDMX, no los tires y conserva ese par que tan feliz te ha hecho.