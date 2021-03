Si sientes que la última vez que viste a “Baby Yoda” fue hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana y quieres vivir más aventuras con él, confía en la fuerza porque hay una nueva versión de este personaje, más adorable y hambriento, que garantiza muchísimas horas de diversión.

Grogu, mejor conocido por todos como “Baby Yoda”, se ganó el corazón de muchos fans y ahora regresa con una nueva versión gracias a Hasbro.

Galactic Snackin’ Grogu parece recién salido de la pantalla y es una edición más grande que la anterior, con 23 centímetros de altura. Además, mueve la boca para comer, tiene movimiento en ambos brazos y realiza 40 combinaciones de sonidos con movimientos.

Este divertido personaje tiene cuatro accesorios interactivos, como un tazón con tentáculos, cuchara, una galleta y su juguete favorito: la perilla de la palanca de cambios de la nave de Din Djarin… ¡awww!

También reacciona con los accesorios, simula que come, demuestra cuando algo le agrada o no, y hasta te pedirá que lo cargues. Activa la fuerza con sus dos, manitas como ocurrió en la segunda temporada de The Mandalorian.

Esta nueva edición de Grogu que Hasbro trae para ti ya está en preventa en Amazon, Juguetibici, Sears, Sanborns, El Palacio de Hierro, Liverpool, Julio Cepeda, Epic Land, Juguetrón y Juguetimax. ¡Cómpralo y juega con él antes que nadie!

