¿Llamadas de números desconocidos? ¿Tú no pediste ese crédito? Tus datos personales se están vendiendo en internet.

Si eres aficionado de las redes sociales y mantener a tus contactos informados de tu día a día, ten mucho cuidado, tu información personal podría estar a la venta y tú no estás enterado.

Vamos por partes ¿alguna vez has leído algún aviso de privacidad antes de aceptarlo? Si la respuesta fue no, estás en problemas. A pesar de que los avisos de privacidad y términos de condiciones tienen que garantizarnos como usuarios que nuestra información está a salvo, muchas veces no funciona así.

Como tal no existen lineamientos para los avisos de privacidad, es decir no están del todo regulados, explica en entrevista el director del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés.

Por ello, en los avisos vienen cosas que son ilegales o que violan nuestros derechos y nosotros le damos aceptar sin conocer las consecuencias que podrían causar.

En las últimas semanas el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México advirtió que páginas web cómo auxiliarjuridico.com, dateas.com y buholegal.com andan vendiendo paquetes de datos personales. Dentro de los datos que más se venden y compran están:

· CURP

· RFC

· Placas vehiculares

· Datos de inmuebles

· Antecedentes penales

· Listas negras del SAT

· Grado de estudios

· Números de tarjetas de crédito

Los compradores más comunes son empresas de cobranza, delincuencia organizada, entre otros. Suena muy Black Mirror, pero en verdad el mercado de compra-venta de datos es enorme, al menos en América Latina existe desde hace más de 15 años, asegura Salvador Guerrero.

¿Sabes cuánto vales?

Tu información podría estar siendo vendida entre los $280 a $450 para búsquedas personales y las bases de datos están alrededor de $105,000 pesos mexicanos.

¿Qué podrían hacer con tus datos?

Estos podrían estar siendo vendidos a personas que quieran hacer cobranzas de créditos y cobranzas ilegítimas. También para extorsionar, cometer fraudes o suplantar tu identidad. Esta información también se usa para acosar mujeres, ya que los agresores tienen más facilidad de comprar información cómo su domicilio, fotografías, número telefónico o rutas, explicó Salvador Guerrero.

¿Cómo saber si tus datos están a la venta?

Tan fácil como buscar una receta; googlea tu nombre completo y podrás ver si alguna empresa tiene tu información y para que la están usando. Si al momento de hacer la búsqueda observas que la página tiene un nombre de dudosa procedencia es una mala señal.

Ya que sabemos que tu información podría estar comprometida y que atenta contra la seguridad y garantías te dejamos unas recomendaciones del Consejo Ciudadano para que sepas cómo cuidarte ante el robo de datos.

1. Empezar a construir una ciber seguridad ciudadana, ¿cómo? Denunciando ante las autoridades, entre más denuncias se tengan se podrá llevar al ámbito legal a las páginas que trafican con tu información

2. Revisar los avisos de privacidad de todos los espacios donde entramos a interactuar digitalmente

3. Limitar la información individual que entregamos a redes sociales, ya que el 90% de la información que está circulando ha sido entregada de manera voluntaria

4. Evitar el almacenamiento de los datos personales en los dispositivos que ocupamos en nuestro día a día

5. Cerrar las sesiones de e-mail o redes sociales cuando dejemos de navegar, no importa si es nuestro celular o computadora personal

6. Cada cierto tiempo revisar lo que se ha publicado bajo tu nombre o que tiene tus datos, garantizando tu derecho

Ahora que sabes todo esto, toma un momento de tu día y revisa lo que hay en internet sobre ti. Recuerda que el artículo 16 constitucional, en su segundo párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, esto incluye saber, en todo momento, quién tiene tus datos y para qué los usan, en el caso de estar en desacuerdo puedes denunciar.

Para llevar a cabo la denuncia puedes contactar al Consejo Ciudadano, ofrecen atención gratuita las 24 horas del día, los siete días de la semana. Cuentan con abogados y psicólogos expertos en los temas de protección. Puedes llamarles al 55 5533 5533 o visitar su página https://consejociudadanomx.org/index.php/es/.