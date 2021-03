La protesta simbólica del 8M es una iniciativa del Colectivo Lado B que busca reconocer a las mujeres de una manera muy particular.

Este lunes 8 de marzo, diversos colectivos e instituciones realizarán eventos para conmemorar esta fecha. Por esa razón, el Colectivo Lado B lanzó una iniciativa para realizar una protesta simbólica del 8M.

El Colectivo Lado B indicó que se trata de un proyecto nacional que busca visibilizar a las mujeres que “más admiramos y a las que nos hacen falta”.

Las personas que decidan unirse a esta protesta simbólica del 8M, lo harán tomando las calles.

Se trata de renombrar la calle en la que vives o trabajas con el nombre de una mujer que admires, que te haga falta o que quieras visibilizar.

Puede ser tu mamá, abuela, una amiga, tu jefa del trabajo, etc. La idea es que sea una mujer que sea representativa en tu vida y que su labor signifique reconocimiento y admiración para ti.

Asimismo, en la protesta simbólica del 8M puedes incluir a mujeres que han sido víctimas de violencia o desaparecidas que merecen ser nombradas.

¿Cómo puedo participar en la protesta simbólica del 8M?

Lado B lanzó un paso a paso de cómo le podrás hacer para ser parte de esta iniciativa y esto es lo que debes hacer si planeas unirte:

Elige el nombre de la mujer a la que admiras.

Haz un cartel con su nombre.

No necesitas materiales complejos, hazlo con lo que tengas a la mano. Si no eres bueno para dibujar o sientes que no tienes letra chida, puedes imprimir y hasta calcar.

La idea de la protesta simbólica del 8M es que tu letrero sea grande para que sea legible. Echa a volar tu imaginación y decoralo cómo más te guste, entre más llamativo, mejor.

La noche del 7 de marzo pégalo encima del nombre de la calle donde vives o trabajas.

Tomate una foto junto al cartel y subela el 8 de marzo a tus redes sociales. No olvides usar el HT #TomaLasCallesNoCalles y #LasCallesTambiénSonNuestras.

De esta manera podrás participar en la protesta simbólica del 8M.

Este #8m te invitamos a unirte a tomar las calles de manera simbólica, ese espacio que insisten en negarnos.

#TomaLaCalleNoCalles pic.twitter.com/6NnPfZVgA8 — LadoB (@Colectivo_LadoB) March 5, 2021

