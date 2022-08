Para que no te agarren de bajada, échale ojo a las razones por las que pueden llevar tu auto al corralón en el Estado de México

Para que no te agarren de bajada, échale ojo a las razones por las que pueden llevar tu auto al corralón en el Estado de México.

El Reglamento de Tránsito de la entidad establece las razones por las que un vehículo puede ser trasladado al corralón.

Para que no te agarren en curva, te explicaremos cada una de las infracciones que ameritan que tu auto termine en el depósito vehicular.

Basta darle una hojeada al reglamento, pero acá nosotros te resumimos lo que indica el artículo 118 en el que se describen las causas por las que se procederá a la retención de cualquier vehículo.

De acuerdo con el documento, cuando un automóvil tenga que ser retenido, los agentes de tránsito deberán remitirlo al depósito vehicular más cercano.

Razones por las que pueden llevar tu auto al corralón en el Estado de México

El primero de los motivos para llevarte al corralón en el Edomex es cuando un vehículo circula y le faltan ambas placas o el documento que justifique la omisión.

Además de ameritar el corralón, el dueño será acreedor a una multa de 20 días de salario mínimo, lo que significa que tendrás que pagar una multa de 3 mil 457 pesos, según la tabla de infracciones, sanciones y medidas de seguridad que acompaña al Reglamento de Tránsito del Estado de México.

La segunda razón es cuando las placas del vehículo no coincidan en números y letras con la calcomanía o tarjeta de circulación.

En esos casos, el propietario tendrá que cubrir una multa de 20 días de salario mínimo, que corresponde a 3 mil 457 pesos.

Otro de los motivos para llevarte al corralón en el Edomex es invadir o estacionarte en los carriles, derecho de circulación y de contraflujo o confinado, para vehículos de transporte público, masivo o de alta capacidad.

La multa en este caso es de 20 Unidades de Medida y Actualización, es decir, pagarás 1,924.40 pesos.

Conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes o psicotrópicos es otro de los motivos para llevar tu auto a un depósito vehicular en el Edomex. En este caso, la multa te saldrá en 3 mil 457 pesos.

Ten cuidado, en estos casos la fracción IV del artículo 196 quater señala que un acompañante podrá llevarse el vehículo.

“Cuando al momento de la infracción el conductor se encuentre acompañado de algún familiar o de persona sobria y disponga de la debida licencia de conducir, se le entregará a ella el vehículo, dejando constancia de ello”.

También se llevarán tu coche al corralón si estás involucrado en un accidente de tránsito en el que se produzcan hechos que pudiesen configurar un delito.

De acuerdo con el Reglamento, la multa es de 3 mil 457 pesos para estos casos.

No cumplir con la verificación vehicular obligatoria, ser ostensiblemente contaminante o circular cuando por restricción de carácter ambiental no le corresponda amerita corralón.

Además, esta infracción se sanciona con una multa de 3 mil 457 pesos.

Por último, el Reglamento de Tránsito del Estado de México señala que los vehículos estacionados en lugar prohibido o en doble fila también podrán ser llevados al depósito.

Ojo, en estos casos se tienen disposiciones adicionales.

“La autoridad competente retirará el vehículo estacionándolo de manera inmediata en el lugar mas próximo en que no exista restricción y le retirará la placa delantera, cuando no esté presente el conductor, o bien éste no quiera o no pueda mover el vehículo.

“En caso de que esté presente el conductor y remueva su vehículo del lugar prohibido, solo se levantará la infracción que proceda”, señala el Reglamento.

Esto quiere decir que solo se llevará a los vehiculos al corralón cuando el conductor no esté presente.