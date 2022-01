Para que chilanguitas y chilanguitos crezcan sanos y fuertes, lo principal es asegurar que cuentan con una alimentación rica en nutrientes y balanceada. Para así poder absorber las vitaminas y nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo físico y mental.

Sin embargo, llevar una buena alimentación no es tan fácil, especialmente con los peques, que a veces no tienen apetito, no les gustan ciertos alimentos o que no se terminan la comida, entre otros factores.

Para ello, se puede complementar con los multivitamínicos, que pueden apoyar al desarrollo físico y mental de niñas, niños y adolescentes. Un ejemplo es Pharmaton® Kiddi que con sus activos de distintas vitaminas, minerales y lisina, ayudan a mantener un equilibrio para su pleno crecimiento, mientras fortalece su sistema inmune.

Las vitaminas y los minerales son fundamentales para la salud y están presentes en las verduras que consumimos. Sin embargo, la capacidad del cuerpo humano para absorber los nutrientes depende de muchos factores, como la combinación de alimentos que consumimos, cómo los cocinamos y la composición interna de cada uno de ellos; es decir, la “biodisponibilidad” de los nutrientes.

De acuerdo con El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), un tercio de la población mundial no puede desarrollar todo su potencial físico e intelectual debido a la carencia de vitaminas y minerales. Lo que puede generar consecuencias desde afectar el desarrollo al sistema inmunológico, hasta más graves como anemia, ceguera, o reducción del coeficiente intelectual.

Sin embargo, la organización sugiere que esto puede evitarse con una dieta adecuada, añadiéndoles las vitaminas y minerales esenciales; y consumiendo complementos vitamínicos y minerales, en forma de cápsulas, jarabes o pastillas.

Pharmaton® Kiddi puede beneficiar a la salud de los peques, siempre y cuando se combine con una sana alimentación.

Antes de tomar cualquier decisión, ¡infórmate! No olvides consultar a un pediatra previamente.

Pharmaton Kiddi(R) f.f. Jarabe, Reg. San. 382M97 SSA VI.

Permiso de Publicidad No. 203300201B2487.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON PHARMATON