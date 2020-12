No solo en tiendas, centros comerciales y farmacias, a partir de la próxima semana se implementará el código QR en el transporte público

No solo en tiendas, centros comerciales y farmacias, a partir de la próxima semana se implementará el código QR en el transporte público chilango; acá te explicamos cómo funciona.

Como parte de las nuevas medidas implementadas debido al incremento en las hospitalizaciones, la jefa de gobierno anunció que se ampliará la aplicación del código QR.

Cómo funcionará el código QR en el transporte

En una primera fase, se implementará en el Metro, Trolebús, Metrobús y RTP. Este comenzará a funcionar a partir de la segunda mitad de la próxima semana.

En una segunda etapa, el programa será llevado a las unidades de transporte concesionado.

El código QR se colocará al interior de unidades y vagones para que los usuarios puedan escanearlos con su teléfono celular. De inmediato se abrirá una ventana en donde deberán ingresar su número telefónico.

Sin embargo, la jefa de gobierno aclaró que no será obligatorio su uso: “No es obligatorio, no es que no se va a dejar subir a alguien si no tiene teléfono celular, pero sí se va a colocar en un lugar y recuerden que es para beneficio de los que usan el transporte público”, dijo.

La mandataria recordó que este programa se ha aplicado en ciudades como Tokio y su uso ha sido de mucha ayuda.

