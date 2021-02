Este 22 de febrero los centros de vacunación en Ecatepec iniciaron operaciones con largas filas y mucha desinformación. Acá los detalles

Miles de personas de 60 años o más acudieron este lunes 22 de febrero a los centros de vacunación en Ecatepec para recibir la primera dosis del medicamento contra el (ya no tan) nuevo coronavirus.

Mucha gente y desinformación es lo que se encontró en el arranque de la campaña de vacunación.

A pesar de que los centros comenzaron a operar a las 9:00 de la mañana de este lunes, hubo personas que acudieron a formarse desde la noche del domingo.

Te puede interesar | Es hoy: ¿dónde aplicarán la vacuna contra Covid en Ecatepec?

Ese fue el caso de la señora Carmen, de 74 años de edad, cuyos familiares llegaron a uno de los centros de vacunación en Ecatepec desde las 21:00 horas.

Luego de ser vacunada, la señora señaló que no tuvo molestias. “Me siento bien, no me dolió, pido que Dios y la Virgencita de Guadalupe me saquen bien”, dijo en entrevista con Milenio diario.

Personas que estaban en la fila para recibir la vacuna, explicaron que ayer recibieron llamadas telefónicas para avisarles sobre el inicio de la vacunación.

Explicaron que desde ese primer contacto les aseguraron que no era necesario presentarse por orden alfabético, como ocurrió en CDMX.

Foto: Gobierno de Ecatepec de Morelos Foto: Gobierno de Ecatepec de Morelos

Antes de ingresar a los centros de vacunación en Ecatepec, es necesario que los adultos mayores estén pendientes deben llevar documentos oficiales como la credencial de INE o la Clave Única del Registro de Población, es decir, la CURP.

Un video en vivo publicado por las autoridades de Ecatepec muestra que el Centro Cultural Deportivo “Las Américas” está saturado de personas esperando por la vacuna.

En las largas filas se puede observar a los adultos mayores y a sus familiares a la espera de más detalles.

Usuarios en redes sociales reportaron que las filas en los centros de vacunación en Ecatepec comenzaron desde la madrugada.

Familiares me dicen que en Las Américas, Ecatepec hay personas formadas desde ayer a las 12 de la noche para la vacuna de hoy. Personas mayores aglomeradas y a deshoras no sólo es indigno sino un riesgo innecesario a su salud. — Daniel R. Cervantes Pérez (@drcervantesp) February 22, 2021

Explicaron que la confusión en los centros de vacunación en Ecatepec se debe a que las autoridades publicaron un calendario con las fechas y sedes y hasta después explicaron que para asistir debían esperar una llamada del Gobierno Federal.

La señora Ana María Nava afirmó que ella recibió la llamada en la que le informaron que hoy debía acudir a recibir la vacuna.

“Deben de atender a los que están llamando, hay mucha gente que no debería estar aquí”, dijo en entrevista para Telediario.

De acuerdo con usuarios, muchas personas que sí realizaron su registro en la página de mivacuna.salud.gob.mx, no han recibido la llamada para acudir a uno de estos centros de vacunación en Ecatepec.

¿Cómo van a operar los centros de vacunación en Ecatepec?

Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec, explicó que se aplicarán 200 mil dosis de la vacuna china Sinovac.

Este lunes, la vacunación arrancó en dos módulos: el Centro Cultural y Deportivo Las Américas 1 y 2.

En el anterior comunicado dicen q todo el mes y hay un calendario circulando también d 3 días. A cual hacemos caso. Si llamarán ? Entonces xq se formaron desde anoche. Contesten x favor — Ma. del Socorro (@soco1734) February 22, 2021

Fotos: inician pruebas gratis de Covid en centros comerciales

Sobre las dudas de los adultos mayores, en entrevista con Noticieros Televisa, el presidente municipal dijo que “considera que todo se lleva en orden y solo es el tema del registro” el que está causando confusión.

¿Dónde se aplicará la vacuna?

De acuerdo con las autoridades, la vacunación se hará durante un mes en los siguientes centros de vacunación en Ecatepec:

22 de febrero: Centro cultural y deportivo Las Américas 1 y 2

23 de febrero: Multideportivo Las Américas, Deportivo Ejidal Emiliano Zapata, Centro Cívico Melchor Múzquiz, Centro Cívico Benito Juárez (El Chamizal) y en el Centro Cívico Río de la Luz.

24 de febrero: Deportivo Bicentenario Hank González, Chiconautlan 3000 y Universidad UNEVE.

Los centros de vacunación en Ecatepec comenzaron a operar este 22 de febrero.

Hace una semana comenzó la campaña de vacunación de adultos mayores en tres alcaldías de CDMX.

Aquí te compartimos una transmisión en vivo que realizamos desde uno de los puntos.