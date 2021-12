Llegó el momento de sacar el ugly sweater de Navidad y de poner canciones para la época. Aquí una playlist navideña para gustos variados.

Por fin va a llegar la Navidad, época amada por unos y odiada por los Grinch, y una de las cosas inevitables es escuchar villancicos en todos lados, pero pensando en que hay que variarle a la playlist, te armamos una muy navideña con 12 rolitas entre viejitas y bonitas y algunas nuevas para que entres en el mood a todo ritmo.

Ponte esta playlist navideña en tus fiestas de diciembre

1. “All I want for Christmas is you”, de Mariah Carey

La infaltable, clásica de clásicas de una playlist navideña, es esta que Mariah Carey lanzó en 1994 en su disco Merry Christmas. Desde entonces, es una de las canciones que suena cada Navidad en las casas no sólo de los estadounidenses sino de todo el mundo. Con su mensaje sencillo pero efectivo de que no le importa lo material sino estar con el ser amado.

Si eres muy fan de esta diva de la música, te puedes seguir con el soundtrack de la película animada All I want for Christmas is you, y el de Mariah Carey’s Magical Christmas Special. Y también el recién lanzado single “Fall in love at Christmas” con Khalid y Kirk Franklin.

2. “Santa Claus llegó a la ciudad”, de Luis Miguel

En 2006, el Sol lanzó un disco titulado Navidades, que incluía covers en español a canciones básicas y perfectas para el fin de año. Una de ellas, quizá la mejor, es esta que te recomendamos. Con una orquesta dándole un toque elegante con su sonido de big band, y la impecable y alegre interpretación de Luis Miguel, es una joyita que no puede faltar en centros comerciales, tienditas y, claro, tu casa.

3. “We wish you a Merry Christmas”, de Weezer

Si quieres algo con más guitarras rockeras, pero con todo el espíritu navideño, Rivers Cuomo y su banda tienen la dosis perfecta con este cover. Si eres de los que odia este tipo de música por considerarla cursi, aquí hay una opción divertida. Por cierto, esta rolita es parte del ep Christmas with Weezer, y tienen otro titulado Winter Weezerland, por si te quieres seguir con ellos.

4. “Last Christmas”, de Wham!

Si hablamos de clásicos, no podemos dejar de recomendarte esta del dúo conformado por George Michael y Andrew Ridgeley. Lanzada en 1984, y de la pluma y producción del primero, es una joya de synth-pop que todos nos sabemos, ¿a poco no?, al menos el coro. Además, es ideal para quienes esta época del año es triste, especialmente si andan con el corazón roto pero con la esperanza de ahora sí encontrar a alguien especial.

5. “Christmas tree farm”, de Taylor Swift

La popstar creció en una granja de árboles de Navidad, por lo que era casi natural que escribiera una canción al respecto. Ya sabemos que sus letras se basan en experiencias personales. Así pues, lanzó una con un sonido de pop alegre en 2019. Pero recientemente estrenó una “Old timey version” exclusiva para Amazon Music, en la que se acompaña de una orquesta que, como ella dice, le da un toque más “old school”.

6. “HAPPY X MAS (War is over)”, de John Lennon, Yoko Ono, Harlem Community Choir

Originalmente, el beatle lanzó esta rola como protesta contra la guerra de Vietnam, en 1971. Es conmovedora y a la vez desgarradora y emotiva, y con el paso del tiempo es de las que comienza a sonar a partir del 1 de diciembre en todos lados. Si la Navidad es época de buenos deseos, esta mensaje que es como un llamado a la solidaridad mundial viene perfecto.

7. “You make it feel like Christmas”, de Gwen Stefani y Blake Shelton

Con el sonido alegre de pop y country de este tema será inevitable, o casi, que te entre el espíritu navideño. Además está la letra súper romántica, por lo que la puedes poner para celebrar que pasarás este fin de año con tu persona especial.

8. “Christmas calling (Jolly Jones)”, de Norah Jones

¿Canciones nuevas para esta Navidad? Las tiene Norah Jones, quien decidió que era buen momento de lanzar un disco así, y lo llamó I dream of Christmas. El resultado es 14 canciones que son como bálsamos para aliviar un poco al mundo, y vaya que lo logra. Por ejemplo, con esta canción sentirás una especie de arrullo con la tersa voz de la neoyorkina.

9. “The cowboys Christmas ball”, de The Killers

Hace ya una década, la banda de Las Vegas lanzó el ep (Red) Christmas con una serie de rolitas para ponerle el toque navideño a las festividades de fin de año con un sonido más rockero. En esta que ponemos en la playlist navideña, Brandon Flowers y compañía tomaron el poema del mismo nomre de William Lawrence Chitteden, de 1890. Le cambiaron un poquito a la letra, y le pusieron un sonido country alegre y fresco.

10. “It’s beginning to look a lot like Christmas”, de Michael Bublé

Si quieres ponerle un toque clásico navideño a tu cena y a estos días, el canadiense Michael Bublé tiene lo que buscas. Es más, es uno de esos cantantes que ya se está volviendo básicos para esta temporada.

Tiene un el ep llamado Let it snow!, de 2003; el disco Christmas, de 2011, y recientemente la versión deluxe de este último. De ahí puedes comenzar con “It’s beginning to look a lot like Christmas”, con un sonido clásico y vibras modernas, además de la voz de Bublé.

11. “Feliz Navidad”, de José Feliciano

Por supuesto que no podemos dejar fuera de la playlist este clasicazo en spanglish del buen José Feliciano. Es tan famosa que ha sido covereada por artistas de todo el mundo. La letra es bien simple, pero es que la verdad a veces no se necesita más para expresar buenos deseos en esta época. Si te late, puedes echarte todo el disco del mismo nombre, lanzado en 1970.

12. “Merry Christmas”, de Ed Sheeran y Elton John

El año pasado Elton John le dijo a Ed Sheeran que si hacían una rolita para Navidad, ese mismo día el pelirrojo escribió el coro. Ahora ya está aquí su colaboración, llena de campanas de trineo y toda la alegría que el mundo necesita este fin de año. ¿Se volverá un clásico? El tiempo lo dirá, pero mientras tú la puedes poner en tu casa para tener algo nuevo que escuchar.

La lista podría seguir y seguir, pues hay demasiadas canciones de Navidad para que la música no deje de sonar esta temporada. Si quieres todavía más, están “Rockin’ around the Christmas tree”, de Brenda Lee; “I’ll be home for Christmas”, con Elvis Presley; las del disco It’s Christmas all over, de Goo Goo Dolls, por mencionar algunas. Y si quieres algo más popero, el álbum Under the mistletoe, de Justin Bieber; el cover de Danna Paola a “Last Christmas”, entre otros.

¿Ya agregaste todas a tu playlist navideña?