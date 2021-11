Para MC Davo, es cuestión de tiempo para que la Academia Latina de la Grabación, Latin Grammy, reconozca lo que se está haciendo en el género.

Por: Editorial M&E

Si existe ausencia del rap mexicano en Premios Grammy Latinos 2021, MC Davo considera que no es por falta de talento, sino porque este año todavía se sienten los estragos del paro de actividades derivado de la pandemia.

“En los Latin Grammys de este año se reconocerán muchas cosas que se hicieron el año pasado. El año pasado fue duro, y en esta entrega, el rap mexicano quizás no tiene tanta presencia”, dijo MC Davo en entrevista desde Las Vegas, donde acudirá a la ceremonia de este jueves que arranca a las 7:00 p.m. (MEX) por TNT, canal que tendrá un pre-show de la premiación a partir de las 5:30 p.m. (MEX)

“El 2021, por otra parte, ha sido un año mucho mejor y eso le dará mucha proyección al género para el año que viene. En estos eventos se atraviesan mucho las fechas, pues cuando avientas un álbum ya no lo consideran, como me pasó a mí, pero el otro año habrá muchos colegas. Esté MC Davo o no, presencia habrá”.

MC Davo, quien lanzó recientemente Canciones Mamalonas 2, dice que la clave para que las rimas mexicanas brillen a nivel internacional será el atrevimiento de los hiphoperos aztecas para incursionar en nuevos terrenos.

El regiomontano pone de ejemplo su canción “¿Quién te crees?”, la colaboración que hizo con la agrupación de norteño banda Calibre 50.

“No hay mejor parámetro para saber que esto tiene potencial que ver que a la gente le gusta (…) La gente lo ve y los Latin Grammys también van a ver esto en algún momento”, dice MC Davo, quien considera que Snow Tha Product, rapera mexicana bilingüe oriunda de Los Ángeles, se quedará con el Grammy Latino a Mejor Canción de Rap/Hip Hop, por su colaboración con Bizarrap.

MC Davo, un rapero que le dice que “sí” a los Latin Grammys

Para MC Davo, el tener presencia en eventos como los Premios Grammy Latinos 2021 es una oportunidad para ganar presencia internacional.

“Son cosas que necesitamos hacer (los cantantes), primero para estar informados y saber cómo funciona la Academia. Si a ti te interesa estar nominado, está bien, como también se respeta a quienes solo piensan en los fans. Creo que a nadie le cae mal un Grammy, ¿no?”, menciona.

El intérprete de “Aunque ya no estés” no es indiferente a la polémica que rodea a los premios, específicamente a la que involucró a J. Balvin y Residente, sin embargo, MC Davo considera que en premiaciones así es difícil darle gusto a todos los nominados.

“Son tantos artistas que uno saldrá más premiado o favorecido, y a otro le pegará el que no se le tome en cuenta. Al final del día son cosas que no decides tú, ni los views, sino la Academia. Aquí podrás tener miles de millones de reproducciones y eso no contará para nada”.

“Más música para cerrar el año”: MC Davo

En las últimas dos semanas, MC DAVO admite haber estado activo como hace mucho no le sucedía: el viernes reventaba uno de los escenarios principales del Pa’l Norte 2021 y un día después hacía retumbar con sus rimas el Pepsi Center de la Ciudad de México.

A pesar de que podría dar por culminado un año con broche de oro, MC Davo pide más y ya tiene listas más sorpresas para lo que resta del 2021.

“Haré lo posible por seguir esa línea de las fusiones con el regional mexicano, mientras tengo en mente hacerle video a ‘No que no eras fan’ y un remix a ‘La que decía que no’, pronto les contaré todo”, sentenció.