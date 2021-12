Una de las cosas que hizo grande a John Lennon fue su manera de escribir canciones, por lo que recopilamos algunas frases llenas de sabiduría.

John Lennon fue muchas cosas: Parte del cuarteto más famoso del mundo, Los Beatles, compositor en la dupla Lennon-McCartney, solista. Habrá partido desde 1980, por las circunstancias que todos ya sabemos, pero su legado se quedó para siempre. Y parte de él es las letras con frases que son grandes consejos de vida o que nos ponen a reflexionar.

El beatle John Lennon compuso canciones con frases memorables

1. “La vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes”

De la canción “Beautiful boy”, extraída de su disco Double Fantasy, y dedicada a Sean, el hijo que tuvo con Yoko Ono.

Esta es, quizá, una de las frases más famosas del beatle, y cómo no si tiene toda la razón. Uno se la pasa haciendo planes, imaginando cosas, muchas veces sin darse cuenta que a veces la vida no sale como uno quisiera. La vida sigue su curso, el camino que nos toca recorrer, lo hayamos planeado o no.

2. “Podrás decir que soy un soñador pero no soy el único, espero que algún día te nos unas y el mundo pueda vivir como uno”

De su clásico “Imagine”, himno que podemos encontrar en el disco del mismo título, lanzado en 1971.

De principio a fin, esta canción está llena de, probablemente, el mensaje más sabio e importante que le dejó este artista inglés al mundo: Paz. Puede sonar imposible que no haya países, que no haya nada que matar, ni posesiones para que la humanidad no sienta codicia o hambre, como escuchamos a lo largo de la letra. Que todos vivamos como uno. Sin embargo, como dice, hay más gente que piensa así.

3. “Todo lo que estamos diciendo es que le des una oportunidad a la paz”

De su canción “Give peace a chance”, que hizo con la Plastic Ono Band en 1969.

Antes de lanzar su himno “Imagine”, John Lennon ya estaba hablando sobre la paz. Por ejemplo, en esta canción anti-guerra (la de Vietnam) que, lamentablemente, no ha perdido vigencia en el mundo de hoy. La sociedad aún no ha alcanzado ese estado de armonía, así que el grito sigue siendo el mismo.

Son palabras sencillas las que escribió el beatle y que se repiten una y otra vez, casi como mantra, pero a veces no se necesita algo rebuscado para hacer llegar un mensaje tan importante.

4. “Cuando te han torturado y asustado durante 20 años, esperan que elijas una carrera”

Esta frase viene de su rolita “Working class hero”, del disco John Lennon/Plastic Ono Band de 1970.

Toda esta canción está llena de verdades, así que no es fácil elegir sólo una frase. Y es que Lennon no está hablando de lo tristemente difícil que es hacerla en el mundo, en una sociedad que está llena de personas que pueden menospreciarte. Crecer, vivir, no es fácil, y encima te piden que te dediques a algo cuando quizá todavía no sabes lo que quieres.

John Lennon podía escribir de cualquier tema y hacernos reflexionar

5. “Y así es la Navidad, para débiles y fuertes, para ricos y pobres”

Frase extraída de su clásico “Happy Xmas (War is over)”, que co-escribió con Yoko.

Es otra protesta contra la guerra de Vietnam, llena de frases importantes, necesarias y vigentes. Además, es como un llamado a la humanidad de que se ponga a pensar en la gente débil y pobre, los que no lo están pasando bien. Todos pasamos estas fiestas, pero no de la misma manera.

Y sí, manda buenos deseos, pero agregando una frase con la que millones de personas se identifican en pleno siglo 21: “Feliz Navidad y feliz año nuevo, esperemos que sea uno bueno sin miedo”.

John Lennon tiene más canciones, tanto de su era solista como con Los Beatles, que lanzan mensajes importantes cargados de sabiduría, consejos, reflexiones. ¿Cuál es tu favorita?