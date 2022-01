El Haragán ha guardado una fiesta desde hace dos años. Pero parece que el 2022 será el año en el que sus rolas lleguen al Auditorio Nacional.

Por: Editorial M&E

Si nunca cantaste a gritos “Muñequita sintética” cuando estaba en la prepa, simplemente no has vivido. Pero no te preocupes porque ahora tendrás oportunidad de hacerlo; pues Luis Álvarez “El Haragán” y compañía celebran 32 años de rock urbano con un concierto en el Auditorio Nacional.

La banda ha recorrido un largo camino, por lo cual planea festejarlo a lo grande pues además de la presentación en vivo, han lanzado el sencillo “Aburrida la vida”, que cuenta con la colaboración de Andrea Echeverri.

#Semehizofacil Tour 2022

El Haragán, celebra 32 años de carrera. La cual únicamente se ha visto interrumpida por la pandemia, pues desde que el líder de la banda empezó a tocar la guitarra a los 10 años. La música ha ocupado en su vida un lugar primordial, al punto que a los 12 ya había dejado de lado los estudios y se dedicaba a componer canciones; las cuales posteriormente interpretaría en el transporte público durante los años 80. Época de oro del rock urbano y los hoyos funkys. Los cuales dieron espacio e identidad a la juventud marginada de la ciudad.

Si algo puede decirse del Haragán y Compañía es que han superado todo, sus canciones siguen vigentes. Se han adaptado con éxito al cambio de formatos: cassette, vinilo, cd y la digitalización.Logró hacer un hueco en la industria, sin gran publicidad, sin los festivales que ahora invaden el año, que ahora tienen gran poder de difusión a través de las redes sociales.

Lo único que consiguió frenarlos fue quién se ha convertido en enemigo de todxs; el COVID 19, el cual los obligó a suspender el show, para conmemorar su cumpleaños número 30. Sin embargo, no desaprovecharon el tiempo. Al contrario, crearon nuevas versiones de sus rolas más exitosas; “Muñequita Sintética” y “Él No Lo Mató”, la primera cuenta con la participación de Rubén Albarrán de Café Tacvba y la segunda con Alex Lora. Además lanzaron un EP acústicoy el tema “Yayo”.

Después de postergar las presentaciones en vivo, el Haragán llegará con todos sus éxitos y su mezcla de rock y blues que ha conquistado a la ciudad, al país y al extranjero, ya que han llegado a presentarse en España, Estados Unidos, Canadá.

El Haragán en el Auditorio Nacional

Si ya te decidiste y te vas a lanzar, recuerda llevar tu cubrebocas, mantener distancia y cuéntanos cuáles canciones vas a gritar y con cuáles vas a recordar los buenos tiempos en los que no te dolían las rodillas y todo parecía más sencillo.

El Haragán y Compañía en concierto

Cuando: Febrero 3

Cuánto: Desde 178- hasta mil 416

Boletos a la venta en el Sistema Ticketmaster y en taquillas del inmueble.

