Parece que fue ayer cuando se realizó el primer Festival Tecate Pa’l Norte, en noviembre de 2012, un día que se nos quedó grabado porque fue el arranque de uno de los máximos eventos musicales de nuestro país.

Desde el primer Tecate Pa’l Norte a la fecha, miles de fanáticos de la música hemos disfrutado de nuestras bandas favoritas en conciertos inolvidables.

Este 2021 tendremos también una edición virtual de este festival. Anota la fecha: sábado 17 de abril desde las 16:00.

Pero no te vayas con la finta, no es un concierto en línea como los que has visto durante los meses pasados. Se trata de un festival que cuenta con su propio mundo virtual, el cual será producido con el mismo equipo y tecnología que Tomorrowland, el primero en su tipo en toda América.

En el Tecate Pa’l Norte Virtual habrá más de siete horas de fiesta con 18 músicos de talla internacional en tres escenarios con tecnología 3D, por lo que será algo fuera de serie.

Podrás ver en concierto a The Hives, Molotov, Mon Laferte, Intocable, Caloncho, Drake Bell, Enjambre, Leon Leiden, Sebastián Yatra, Guaynaa, Milky Chance, Mau y Ricky + Camilo, Martin Garrix, Sabino + Gera MX y Siddharta. Además, como invitado especial estará el comediante Franco Escamilla.

Prepara tus cheves y botana para ver el Tecate Pa’l Norte Virtual en tu móvil o computadora. Y si quieres que la experiencia sea aún mejor, conecta tu compu a una TV con un cable HDMI y ponle bocinas, para que sientas como si estuvieras ahí.

Compra tu acceso para el Festival Tecate Pa’l Norte Virtual 2021 en Tecatepalnorte.com y no olvides seguirlos en su página oficial en Facebook.

