Billie Eilish apenas tendrá seis años de carrera, pero en este tiempo ha lanzado puras rolas bastante chidas que sólo provocan que cada vez tenga más fans.

El mundo supo de Billie Eilish en 2015, pero ella ya llevaba un rato componiendo canciones, siempre con el apoyo de su hermano y ahora productor Finneas. Y desde esa primera canción que subió a SoundCloud hasta la fecha, ha venido maravillando al mundo con estilo musical y suave pero poderosa voz. Ejemplo de ello son estas 10 que seleccionamos como parte de lo mejor que ha lanzado.

En pocos años Billie Eilish ha sacado una gran colección de canciones

1. “Ocean eyes”

Se trató de su segunda rolita, cuando apenas tenía 15 años. Aparentemente sencilla, en realidad es una joyita de armonías vocales, una letra sin grandes complicaciones pero con la que es fácil conectar. Además de una voz que de inmediato cautiva y se vuelve una adicción.

2. “Bad guy”

Si bien Billie Eilish ya tenía su pequeño fandom, su fama explotó a nivel masivo con esta rola de su disco debut When we all fall asleep, where do we go?

Y es que era algo diferente al pop que el mundo estaba acostumbrado a escuchar, era eléctico, raro, mimimalista y hasta fresco y pegajoso. Todo acompañado de su forma tan particular de cantar, que a veces parece puros susurros.

3. “Lovely” con Khalid

Las baladas también se le dan de maravilla a la californiana Billie Elish, como lo demuestra este dueto con otro talentoso cantante joven, Khalid.

No es la más melosa, pero sí tiene una buena dosis de sensibilidad con ese sencillo pero efectivo arreglo musical. Y la mezcla de voces resulta una delicia para los oídos y el alma, que lo mismo le puede gustar a un adolescente que a un adulto.

4. “All the good girls go to hell”

Una canción que habla sobre cambio climático, cómo la raza humana ha metido la pata, y ahora Dios y el diablo hablan sobre por qué ha pasado esto… eso es algo que sólo Billie podía haber hecho. No olvidemos el beat hipnótico y la producción de Finneas para lograr una canción redonda.

5. “Your power”

Este track es parte de su segundo disco, Happier than ever, lanzado este año. Cautivador y cargado de sensibilidad, vulnerabilidad y madurez, también muestra a la cantante de 20 años hablando sobre un tema muy delicado.

Aquí revela la peligrosa dinámica de una pareja donde uno tiene el control o poder sobre el otro. Pero también que está en uno salirse de esa situación. Una mezcla de “me too” con un mensaje que busca inspirar un cambio. Poderosa como su título

La sensibilidad e intensidad de Billie Eilish reflejada en buenas rolas

6. “You should see me in a crown”

A veces las mejores canciones nacen de algo muy sencillo o cuando menos te lo esperas. Por ejemplo, cuando Billie y Finneas veían la serie Sherlock y el personaje Moriarty dijo la frase del título.

El resultado de se momento de inspiración fue una de sus canciones más oscuras de su discografía. Pero también es una de esas que pronto te envuelve con su beat que crea un pop de otro nivel.

7. “When the party’s over”

Una de las cosas que divide al público en el caso de esta cantautora es su voz: A algunos les parece que sólo susurra, mientras que otros piensan que eso es parte de lo que la hace única.

Un ejemplo está aquí, donde la suavidad de sus vocales se mezcla con un falsete que bien podemos calificar como etéreo. Para lograr las armonías vocales, su hermano y productor trabajó con 100 pistas vocales de la popstar y un muy mínimo acompañamiento musical.

8. “Therefore I am”

Esta rolita forma parte de su segundo álbum, y en ella la adolescente se desahoga de lo pesada que puede ser la fama. Y es que no es fácil navegar entre entrevistas, opiniones y toda clase de publicaciones de los medios y quienes nada más se cuelgan de su fama.

Lo bueno es que como resultado salió esta letra, con sonido medio hip-hopero que es difícil sacarte de la cabeza de lo buena que está.

9. “Lost cause”

En su segundo disco, Happier than ever, Billie Eilish mostró que una chica puede abrir los ojos ante un chico que, como lo dice el título de este tema, es un caso perdido. Pero lo mejor de todo, es que puede volver ser ella.

Un himno para quienes por fin dejan atrás a una pareja que no resultó la indicada, con un ritmo pegajoso. Está buena para celebrar la soltería.

10. “Happier than ever”

La canción que le da título a su segundo álbum de estudio es una belleza de casi cinco minutos. Una pieza que comienza de manera acústica y minimalista, delicada, que luego explota y se convierte en una balada intensa y enorme.

Además, es de esas que te invita a cantar junto a ella a todo pulmón, y aventarte unos cuantos gritos para lograr un desahogo total. Catarsis en una canción.

Echar un vistazo, o mejor dicho una escuchada a las canciones que ha lanzado Billie Eilish es maravillarse. Pero también nos hace preguntarnos si esto ha logrado con apenas 20 años recién cumplidos, ¿qué nos espera en las siguientes dos décadas?