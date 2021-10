El destacado caricaturista mexicano también se dedicó a técnicas como el óleo y la pintura. ¡Checa la nueva exposición de Abel Quezada!

¡Lánzate a la nueva exposición pictórica de Abel Quezada de Proyectos Monclova! Si algo caracteriza a los mexicanos es nuestro ingenio para expresar el humor, la ironía y la crítica. Sin duda, este artista se llevó las palmas por retratar la vida política y social de México de una forma artística y sagaz. En esta ocasión, tendrás la oportunidad de adentrarte en su faceta como pintor.

Abren nueva exposición pictórica de Abel Quezada en la capital

En el marco de la Gallery Weekend, se ha dado a conocer la próxima apertura de la muestra Abel Quezada. Típico paisaje mexicano. Pinturas y acuarelas 1972-1989; esta exposición llega a la CDMX gracias a la galería Proyectos Monclova el próximo miércoles 3 de noviembre.

Dentro de la exposición, podremos conocer una de las facetas menos conocidas del artista originario de Cuernavaca, Abel Quezada. Si bien su trabajo como caricaturista lo convirtió en uno de los caricaturistas más destacados en los ámbitos político y social, también desarrolló una amplia obra pictórica que da cuenta de su creatividad multidisciplinaria.

Con el fin de difundir esta faceta como pintor, la muestra expone piezas producidas por Quezada entre 1972 y 1989. Entre ellas se encuentran lienzos pintados al óleo y algunas acuarelas, las cuales nos presentan personajes históricos famosos como Ignacio Zaragoza, Maximiliano, Benito Juárez, entre otros.

Además de las referencias a la vida política de nuestra nación, estas pinturas resaltan paisajes de la vida cotidiana, naturaleza muerta, representaciones humanas y paisajes de sitios como Temixco y Comales.

Abel Quezada es conocido por su colaboración con diferentes medios escritos del país en el siglo XX; además de la escritura, el artista dedicó su vida a la realización de caricaturas que llegaron a publicarse en las portadas de The New Yorker y The New York Times. Asimismo, expuso como pintor en el Museo de Arte Moderno y logró tener diferentes exposiciones en París, Milán y Génova.

¿Dónde y cuándo ir a la exposición pictórica de Quezada?

Como ya te adelantamos, esta muestra temporal abrirá sus puertas en la CDMX el próximo miércoles 3 de noviembre y permanecerá disponible hasta el 18 de diciembre de 2021. La cita es en la galería Proyectos Monclova, ubicada en Lamartine 415, en Polanco.

Dónde: Lamartine 415, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo.

Cuándo: Lun-Vie, 10:00 a 18:00 h; Sáb, 11:00 a 16:00 h

Cuánto: Entrada Libre

Por la apertura de la exposición, Proyectos Monclova contará con un horario especial los primeros días. Del miércoles 3 al sábado 6 de noviembre, podrás acudir de 11:00 a 19:00 h; asimismo, el domingo 7 de noviembre la muestra estará disponible de 11:00 a 16:00 h.

¡Lánzate a conocer más sobre este importante artista mexicano!